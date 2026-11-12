График движения поездов на участке Жлобин-Могилев изменится 26 ноября

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирские поезда на участке Жлобин - Могилев будут следовать измененным расписанием и маршрутом 26 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре БЖД.



На это время запланирован ремонт железнодорожного моста на перегоне Тощица - Старосельский.



Поезда №613/614 Гомель - Могилев - Гомель и №615/616 Могилев - Гомель - Могилев отменяются. Поезд №55/56 Гомель - Москва проследует сообщением Могилев - Москва, в его состав будут включены беспересадочные вагоны Гомель - Москва отправлением 26 ноября из Гомеля в 15.32 и из Могилева в 21.54.



Поезд №55/56 Москва - Гомель проследует сообщением Москва - Могилев. В его состав будут включены беспересадочные вагоны Москва - Гомель отправлением 25 ноября из Москвы в 19.56 и прибытием 26 ноября в Могилев в 5.01, в Гомель - в 11.20.



Поезд №83/84 Санкт-Петербург - Гомель отправлением из Санкт-Петербурга 25 ноября будет следовать действующим расписанием до станции Могилев-1, далее измененным маршрутом через Осиповичи и Жлобин с прибытием в Гомель 26 ноября в 11.20.



Поезд №83/84 Гомель - Санкт-Петербург 26 ноября отправится из Гомеля в 15.32, проследует измененным маршрутом через Жлобин - Осиповичи - Могилев и далее действующим маршрутом до Санкт-Петербурга.



Кроме того, 26 ноября поезда региональных линий экономкласса на участке Могилев - Жлобин будут следовать измененным маршрутом и расписанием.



"Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за временные неудобства, просит с пониманием отнестись к этому обстоятельству и учитывать его при планировании поездок. Более подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать на официальном интернет-сайте БЖД, в официальном мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также по телефону 105 Контакт-центра БЖД", - отметили в пресс-центре.-0-