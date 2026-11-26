26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с проведением планового ремонта железнодорожного моста на перегоне Бринево - Житковичи 30 ноября ряд поездов межрегиональных и региональных линий на участке Калинковичи - Лунинец будет следовать измененным расписанием и маршрутом, а отдельные поезда будут отменены. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.



Так, поезд №609 Гомель - Гродно 30 ноября отправится со станции Гомель в 19.27 и прибудет на станцию Гродно 1 декабря в 8.11. Беспересадочные вагоны Брест - Гродно будут курсировать в составе поезда №604 Брест - Гомель отправлением из Бреста 30 ноября в 19.41 вместо 17.18.



"Обращаем внимание пассажиров, что в указанные сутки на участке Калинковичи - Житковичи - Лунинец отдельные поезда региональных линий экономкласса будут следовать измененным маршрутом. Просим пассажиров с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок", - добавили в БЖД.



Более подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать на официальном сайте Белорусской железной дороги www.rw.by, в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также по телефону 105 контакт-центра БЖД.-0-