ГПК: за выходные очереди транспорта на въезд в Евросоюз увеличились на 470 авто

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По состоянию на 10.00 наибольшая очередь грузовиков фиксируется перед польским пунктом пропуска "Кукурыки" ("Козловичи") - 1 тыс. единиц. Его контролирующие службы с пятницы оформили 40% фур от нормы. Об этом БЕЛТА информировали в пресс-службе ГПК.





Перед "Бобровниками" ("Берестовица") въезда в Польшу ожидают 180 большегрузов, его сотрудники приняли на свою территорию 18% транспорта.





В очереди в Литву находятся 490 грузовиков. Контролирующие службы пунктов пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони") приняли на свою территорию 24% фур.





Перед "Тересполем" ("Брест") и "Кузницей Белостоцкой" ("Брузги") въезда в Польшу ожидают 195 легковых авто. С пятницы сопредельная сторона приняла на свою территорию 31% автомобилей.





Как сообщалось ранее, перед выходными выезда в Польшу и Литву ожидало 1205 грузовых и 190 легковых авто.-0-