26 ноября, Минск/Корр. БЕЛТА/. По состоянию на 10.00 наибольшая очередь грузовиков (2080 единиц) фиксируется перед польским пунктом пропуска "Кукурыки" ("Козловичи"). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ГПК.
Контролирующие службы пункта пропуска "Кукурыки" за сутки оформили 35% фур от нормы. Перед "Бобровниками" ("Берестовица") въезда в Польшу ожидают 410 большегрузов, его сотрудники приняли на свою территорию 19% транспорта.
В очереди в Литву находятся 600 грузовиков. Через пункты пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони") проследовало 15% фур.
Перед "Мядининкаем" ("Каменный Лог)" и "Кузницей Белостоцкой" ("Брузги") въезда в Евросоюз ожидают 107 легковых авто. За сутки сопредельная сторона пропустила на свою территорию 37% авто.-0-
Общество
26 ноября 2026, 11:33
ГПК: за сутки очередь транспорта в Евросоюз выросла на 400 авто
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