26 ноября, Минск/Корр. БЕЛТА/. По состоянию на 10.00 наибольшая очередь грузовиков (2080 единиц) фиксируется перед польским пунктом пропуска "Кукурыки" ("Козловичи"). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ГПК.



Контролирующие службы пункта пропуска "Кукурыки" за сутки оформили 35% фур от нормы. Перед "Бобровниками" ("Берестовица") въезда в Польшу ожидают 410 большегрузов, его сотрудники приняли на свою территорию 19% транспорта.



В очереди в Литву находятся 600 грузовиков. Через пункты пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони") проследовало 15% фур.



Перед "Мядининкаем" ("Каменный Лог)" и "Кузницей Белостоцкой" ("Брузги") въезда в Евросоюз ожидают 107 легковых авто. За сутки сопредельная сторона пропустила на свою территорию 37% авто.-0-