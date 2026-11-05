5 ноября, Минск/Корр. БЕЛТА/. В очереди на выезд в ЕС фиксируется около 1,7 тыс. грузовых автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ГПК.
Более 1,3 тыс. грузовиков находится перед польскими пунктами пропуска. Сотрудники погранпереходов "Кукурыки" ("Козловичи") и "Бобровники" ("Берестовица") за сутки оформили 48% и 17% грузового транспорта соответственно.
Перед пунктами пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони") въезда в Литву ожидают 310 фур. Контролирующие службы данных погранпереходов оформили всего 27% транспорта от нормы.
По состоянию на 10.00 перед польскими погранпереходами "Кузница Белостоцкая" ("Брузги"), "Тересполь" ("Брест") и литовским "Шальчининкаем фиксируется 110 легковых авто. Через данные маршруты в Евросоюз проследовало 43% легковушек.-0-
Общество
05 ноября 2026, 11:35
ГПК: в очереди на выезд в ЕС фиксируется около 1,7 тыс. фур
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