ГПК: в очереди на выезд в ЕС фиксируется около 1,7 тыс. фур

5 ноября, Минск/Корр. БЕЛТА/. В очереди на выезд в ЕС фиксируется около 1,7 тыс. грузовых автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ГПК.



Более 1,3 тыс. грузовиков находится перед польскими пунктами пропуска. Сотрудники погранпереходов "Кукурыки" ("Козловичи") и "Бобровники" ("Берестовица") за сутки оформили 48% и 17% грузового транспорта соответственно.



Перед пунктами пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони") въезда в Литву ожидают 310 фур. Контролирующие службы данных погранпереходов оформили всего 27% транспорта от нормы.



По состоянию на 10.00 перед польскими погранпереходами "Кузница Белостоцкая" ("Брузги"), "Тересполь" ("Брест") и литовским "Шальчининкаем фиксируется 110 легковых авто. Через данные маршруты в Евросоюз проследовало 43% легковушек.-0-