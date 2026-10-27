ГПК: более 1,7 тыс. авто ожидают въезда в Евросоюз

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум 1775 грузовых и легковых авто ожидают въезда в Евросоюз, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Госпогранкомитета.
Перед польскими погранпереходами "Кукурыки" ("Козловичи") и "Бобровники" ("Берестовица") фиксируется 1170 фур. Их сотрудники за сутки оформили 33% грузового транспорта.
Въезда в Литву перед "Мядининкаем" ("Каменный Лог") и "Шальчининкаем" ("Бенякони") ожидают 510 большегрузов.
По состоянию на 10.00 в очереди перед польским погранпереходом "Тересполь" ("Брест") находится 95 легковых авто. Сопредельная сторона приняла на свою территорию 33% авто.-0-