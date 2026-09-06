Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 6 сентября 2026
Минск-Уручье +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:52 Белорусские гребцы второй год кряду стали чемпионами Европы-U23 в четверке парной  Спорт
12:40 Около 200 сообщений о звонках телефонных аферистов поступило в милицию за сутки  Общество
12:28 С ответственностью за свою землю. В Гомеле военнообязанные территориальных войск приняли присягу  Регионы
12:09 Ночью 7 сентября температура может понизиться до +5°С Общество
11:57 "Говорю "да" новым возможностям". Геолог "БелНИПИнефти" о формуле успеха  Общество
11:42 ГАИ в Брестской области предупредила водителей об ухудшении погодных условий  Регионы
11:31 "Сплотился весь город". Жители Костюковичей поделились впечатлениями от Дня письменности  Общество
11:23 Бегуны из Танзании и Кении показали лучшие результаты на главной дистанции Минского полумарафона  Спорт
11:07 Сотрудники милиции уничтожили в Гродненском районе плантацию конопли  Регионы
10:59 Крестный ход и сад Молитвы. Научно-просветительская экспедиция "Дорога к святыням" сегодня в Костюковичах  Общество
10:40 Свеча, сгоревшая за веру и людей. Ко дню памяти преподобномученика Серафима Жировичского  Общество
10:24 За сутки в Витебской области спасатели нашли четверых потерявшихся грибников  Регионы
10:17 Извержение вулкана Анак-Кракатау привело к временной приостановке работы аэропорта в Индонезии  В мире
10:12 Стали известны победители Минского полумарафона на дистанции 10 км  Спорт
10:07 Израиль сообщил о новой серии ударов по югу Ливана  В мире
10:02 Спасатели ликвидировали последствия непогоды в нескольких регионах Беларуси  Происшествия
09:38 США потопили в Тихом океане группу судов, действовавших в интересах наркокартеля  В мире
09:25 От маленьких будочек до мультикомплексов. Как развивалась сеть АЗС, рассказали в "Белоруснефти"  Экономика
09:17 Литвинович и Лебедева победили в индивидуальных прыжках на батуте на чемпионате страны  Спорт
09:13 Традиции предков в современных изделиях. Что представляют в городе мастеров в День письменности  Общество
09:07 Под аккомпанемент дождя. У стадиона "Динамо" стартовал Минский полумарафон  Спорт
09:03 До +20°С, но с кратковременными дождями. Какой погода будет сегодня  Общество
07:00 Лукашенко поздравил работников нефтяной, газовой и топливной промышленности  Президент
01:03 На Солнце произошла сильная вспышка Калейдоскоп
00:52 Ушаков: переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером не ограничились Украиной В мире
00:41 Немецкая компания Isar Aerospace успешно запустила ракету-носитель Spectrum Технологии
00:24 Израильские войска обстреляли провинцию Эль-Кунейтра на юге Сирии В мире
05.09.26
05.09.26 23:53 В Верхнедвинском районе в ДТП пострадал водитель Происшествия
05.09.26 23:22 Ансамбль мариачи, изысканная кухня и самбреро: фестиваль солнечной Мексики прошел в Верхнем городе Минска Культура
05.09.26 23:14 Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером завершились В мире
Все новости
Все новости

"Говорю "да" новым возможностям". Геолог "БелНИПИнефти" о формуле успеха 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
06 сентября 2026, 11:57

"Говорю "да" новым возможностям". Геолог "БелНИПИнефти" о формуле успеха 

Когда мы говорим о добыче нефти, перед глазами обычно возникают величественные буровые вышки и суровые рабочие в касках. Однако современное черное золото добывается не только силой техники, но и силой человеческой мысли в тишине научных лабораторий. Именно институт "БелНИПИнефть" является тем самым интеллектуальным центром, где ученые заново открывают потенциал белорусских недр и заставляют отдавать сырье даже самые сложные подземные пласты. В преддверии Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности корреспондент БЕЛТА пообщалась с геологом отдела подсчета запасов нефти и газа (лаборатория оперативного мониторинга запасов) в институте "БелНИПИнефть" Полиной Асвиновой и узнала, что скрыто от глаз на глубине нескольких километров под землей, как заново влюбляться в профессию и что воодушевляет в такой работе.

"Перспектива быть нефтяником воодушевляла"

Полина училась в ГГТУ им. П.О.Сухого на специальности "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" и получила квалификацию "горный инженер". "Второе высшее получила там же по специальности "логистика". А дальше окончила магистратуру по специальности "нефтегазовый инжиниринг". Сейчас поступила в аспирантуру по специальности "разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений", - поделилась своими внушительными достижениями она.

После 11-го класса вплоть до последнего дня подачи документов Полина не могла определиться, на какую специальность будет поступать и какую профессию хочет получить. "Я была точно уверена, что варианта два. Но они были настолько разными, что решиться было сложно. Первый вариант был поехать в Минск и получать экономическое образование. Второй - остаться в Гомеле и получать техническое образование, а именно по разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений", - рассказала она. 

Так как решение давалось с трудом, мама Полины посоветовала отнести документы в гомельский вуз. "Хотя бы проверить, что они соответствуют тем нормам, которые прописаны. У меня был полный пакет, и в случае, если я бы захотела перенаправить их в Минск, могла сделать это со спокойной душой. Но получилось так, что, как только я подала документы, поняла, что останусь учиться здесь. Поступая, я выбрала только одну специальность, хотя предлагали внутри факультета указать несколько. Но я четко знала, что, если и поступать сюда, то только на нефтяную специальность. Мне была интересна и математика, и физика, и химия, но я бы не хотела углубляться в одну из этих наук фундаментально. А в нефтяной отрасли необходимо иметь знания во всех предметах - от геологии до прикладной механики. То есть можно найти себя в любом проявлении и понять, что на самом деле ближе", - вспоминает девушка. 

Всего было два бюджетных места, одно из которых заняла Полина. "Ни разу за эти пять лет я не пожалела о том, что решилась именно на техническое образование. Перспектива быть нефтяником воодушевляла. Понимала, что инженерное образование послужит мне фундаментом, на котором я смогу уже дальше осваивать другие квалификации, будь то экономика, юриспруденция и так далее. Собственно, так и произошло, я получила второе высшее образование на последних курсах одновременно с первым", - отметила она. 

Первый рабочий день

За названием должности геолога отдела подсчета запасов нефти и газа скрывается колоссальный объем работы. "Это не просто цифры в отчетах, а четкое обоснование каждого параметра: изучение свойств самой нефти, характеристик пласта, в котором она залегает. Но если говорить проще, задача сводится к следующему: пробурилась скважина, прошла множество горизонтов, в том числе продуктивных, и теперь их нужно нанести на карты, учитывая ранее пробуренные скважины и особенности пласта. Каждая скважина либо изменяет наше представление о строении месторождения, либо подтверждает его. В любом случае мы оцениваем, сколько нефти содержится в пласте. Это и есть моя непосредственная профессиональная обязанность", - объяснила Полина.

Первый рабочий день пришелся на 1 августа 2024 года. "Я испытывала, с одной стороны, предвкушение и интерес, потому что это новый этап в моей жизни, а с другой стороны, все-таки растерянность, потому что это абсолютно новые для меня условия, новые люди. Я не понимала, с чем мне предстоит столкнуться и что нужно делать. То есть это был такой момент неопределенности, который нужно было перенести. Это проходит каждый молодой специалист. Он временный, и благодаря наставникам этот путь можно пройти максимально кратко, быстро и эффективно. Что у меня, собственно, и получилось", - рассказывает девушка.

Спустя время, алгоритмы работы выстроились, появилась уверенность. Но процесс обучения не останавливается ни на день.

У Полины не было четких представлений о будущей работе, зато было конкретное опасение. После активной студенческой общественной и культурной жизни ей казалось, что график "с 8 до 17" превратится в бесконечную рутину, где дни будут похожи один на другой. "Мне казалось, что мне будет очень скучно ходить так изо дня в день, из года в год. К слову, это оказалось совсем не так, - с улыбкой говорит собеседница. - Жизнь стала в сто раз насыщеннее и активнее, учитывая корпоративную жизнь и возможности реализовать себя в разных сферах. Так что это был случай, когда страх и опасения вообще ни разу не подтвердились".

Коллектив встретил новичка дружелюбно. Особую роль сыграла заведующая лабораторией Ирина Зобова, которая буквально с нуля показывала и рассказывала, что и как нужно делать. "Я не стеснялась задавать вопросы, хотя порой мне было за это неловко. Но коллеги всегда отвечали, каждый внес свой вклад в мою адаптацию - и в профессиональном плане, и в корпоративной культуре. Даже сейчас могу к ней и к другим коллегам из своего отдела спокойно обратиться с любым вопросом и всегда получу на него ответ", - отметила девушка.

Главная трудность начала пути, по мнению Полины, - кардинальная смена жизни в принципе. Новый режим, новые люди, новое место. "Мой совет: примите это состояние. Поймите, что каждый молодой специалист проходит через это становление. Это нужно принять и не просто выдержать, а прожить, совершая сначала мелкие шаги, а дальше - больше. Обращайте внимание и на ошибки, и на маленькие победы. Формируйте в себе личность профессионала осознанно. Нельзя по щелчку пальцев вдруг стать экспертом и знать ответ на все. Как показывает практика, сколько работаешь, сколько живешь - каждый день учишься чему-то новому", - поделилась мнением собеседница.

Первой личной победой стала защита отчета по подсчету запасов на одном из месторождений. Объем работы был небольшим, но статусным: отчет защищали в Республиканской комиссии по запасам полезных ископаемых в Минске. "Для меня это был важный шаг. Хотя настоящую большую победу я осознала чуть позже. Когда почувствовала уверенность в ежедневных процессах, когда могла выполнять работу без уточнений. Также когда звонит коллега, уточняет что-то по определенной скважине, а я действительно помню детали: почему карта построена именно так, какие там нюансы. Вот в такие моменты чувствуешь, что растешь над собой. До совершенства, конечно, далеко, но прогресс очевиден", - добавила Полина.

Чувствовать причастность к большому производственному процессу

Полине нравится чувствовать себя причастной к большому производственному процессу. "Это такая цепочка, в которой очень много звеньев. И вот как раз таки моя работа - это одно из них. Поэтому, конечно, когда у нас озвучиваются наши рекорды - 2 млн т нефти годовой добычи - или новые рекорды по геологоразведке, я чувствую свой вклад, и меня это воодушевляет. Мне искренне приятно ощущать то, что моя работа важна", - рассказала девушка.

Чтобы не выгореть, важно уметь отвлекаться. Способы у Полины самые разные, но все они, по ее мнению, простые и обыденные. В рабочее время лучшей сменой деятельности становится активность в молодежном совете и молодежном движении. 

Она является председателем Молодежного совета ПО "Белоруснефть". Признается, что предприятие способствует раскрытию личного потенциала каждого молодого сотрудника. "Молодежный совет - это площадка, где каждый имеет возможность проявиться, предлагать и реализовывать идеи, проекты, что впоследствии сказывается на карьерном и личном росте. Все это с поддержкой руководства компании. В свое время мне это дало возможность реализовать себя в информационном секторе (я создавала молодежный контент для социальных сетей компании), получить опыт в процессе соорганизации молодежных научных конференций. Сейчас же роль председателя молодежного совета немного иная - способствовать раскрытию потенциала молодых сотрудников, быть мостиком между мудростью опытных коллег и энергией молодых. Это про умение услышать запрос, прочувствовать, что на самом деле волнует ребят, и помочь им раскрыться не навязывая, а поддерживая", - считает она.

А вот за пределами офиса спектр занятий расширяется: спорт, прогулки, бытовые домашние дела. "Либо же просто полежать с закрытыми глазами, либо, не знаю, полистать ленту TikTok или Instagram. Не без этого, конечно. Хотя какой это отдых? Сильно это может и не помочь, но как-то переключить свое внимание - в том числе", - призналась собеседница.

Всегда говорить "да" новым возможностям

Каким будет профессиональное будущее через 5-10 лет предсказать сложно, отметила Полина. "Иногда жизнь подкидывает такие неожиданные предложения, возможность попробовать себя в какой-то новой сфере или роли. Я в любом случае понимаю, что сейчас набираюсь опыта, компетенций и прощупываю разные направления, в которых мне интересно было бы реализоваться. Мне хочется больше развивать свои навыки и еще более уверенно чувствовать себя в основной своей работе. Продолжаю обучение в аспирантуре, закончила уже и магистратуру. И просто говорю "да" новым возможностям и перспективам. А к чему это в итоге меня приведет, покажет только время", - добавила девушка. 

Быть частью огромной команды "Белоруснефти" для нее - гордость и ответственность. "Мне очень нравится быть частью этого огромного производственного процесса. Я понимаю и всю ответственность своих действий, как это влияет на результат. И при этом мне нравится ощущать свой вклад в наши общие победы, как мы вместе их создаем. Это вот как раз то, что воодушевляет", - сказала Полина. 

Коллегам и ветеранам в праздник девушка пожелала внутренней энергии, которая служит на благо каждого и общий результат. "Молодым коллегам - смелости и веры в себя. И пусть единство продолжает быть нашей главной опорой, чтобы вдохновлять друг друга, радоваться общим победам и чувствовать, что мы - команда", - добавила Полина.

Анастасия КОЗЛОВА,
БЕЛТА.-0-  
Новости рубрики Общество
Фото из архива Около 200 сообщений о звонках телефонных аферистов поступило в милицию за сутки 
Фото из архива Ночью 7 сентября температура может понизиться до +5°С
"Сплотился весь город". Жители Костюковичей поделились впечатлениями от Дня письменности 
Фото из архива Крестный ход и сад Молитвы. Научно-просветительская экспедиция "Дорога к святыням" сегодня в Костюковичах 
Свеча, сгоревшая за веру и людей. Ко дню памяти преподобномученика Серафима Жировичского 
Традиции предков в современных изделиях. Что представляют в городе мастеров в День письменности 
  • Главная
  • "Говорю "да" новым возможностям". Геолог "БелНИПИнефти" о формуле успеха 
    • Главное
    Лукашенко принял с докладом министра образования. Рассказываем о главном
    Лукашенко поздравил работников нефтяной, газовой и топливной промышленности 
    Максимально приблизить к домашнему. Как улучшается питание детей в школах, рассказал Иванец
    Бегуны из Танзании и Кении показали лучшие результаты на главной дистанции Минского полумарафона 
    Топ-новости
    Петкевич про День белорусской письменности: мы видим молодых авторов, которые вносят новые традиции в литературу
    Швед предложил разработать общий для стран БРИКС договор об оказании правовой помощи 
    О самых интересных сюжетах произведений во время Дня белорусской письменности рассказал Жук
    Литвинович и Лебедева победили в индивидуальных прыжках на батуте на чемпионате страны 
    С ответственностью за свою землю. В Гомеле военнообязанные территориальных войск приняли присягу 
    Белорусские гребцы второй год кряду стали чемпионами Европы-U23 в четверке парной 
    Традиции предков в современных изделиях. Что представляют в городе мастеров в День письменности 
    От маленьких будочек до мультикомплексов. Как развивалась сеть АЗС, рассказали в "Белоруснефти" 
    Белорус Тихонов стал чемпионом мира по быстрым шашкам
    "Встречи с авторами и погружение в историю". Чем удивлял День белорусской письменности
    "Сплотился весь город". Жители Костюковичей поделились впечатлениями от Дня письменности 
    День белорусской письменности в 2027 году пройдет в Молодечно
    "Говорю "да" новым возможностям". Геолог "БелНИПИнефти" о формуле успеха 
    "От писательниц до дзюдоисток". БЕЛТА представила уникальную программу о женщинах в День белорусской письменности
    Брестская область вносит достойный вклад в вес хлебного каравая страны - Шулейко
    Реклама
    С нами интереснее
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    тв программа тв программа
    погода погода
    курсы курсы
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "В теме"  Проект "Страна говорит"
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.