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"Готовы своим теплом укрыть каждого, кто нуждается в поддержке". Шевцов о миссии БКК

Опубликовано:

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Общество
31 октября 2026, 08:58

"Готовы своим теплом укрыть каждого, кто нуждается в поддержке". Шевцов о миссии БКК

Дмитрий Шевцов
Дмитрий Шевцов
Дмитрий Шевцов
31 октября, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. Белорусы готовы своим теплом укрыть любого, кто нуждается в поддержке и защите. Об этом сказал журналистам генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов, передает корреспондент БЕЛТА.
Как сообщалось, в аэропорту Гомель развернут палаточный лагерь для встречи эвакуированных жителей Алешек. Белорусский Красный Крест также подготовил обогреваемые модули.
"Это очень важное мероприятие. И мы еще раз подтверждаем свое намерение оказать всяческое содействие, чтобы как можно быстрее восстановился мир (в странах-соседях. - Прим. БЕЛТА), чтобы можно было снивелировать ситуацию, которая сейчас есть. Конечно же, когда люди хотят воссоединиться со своими семьями, Беларусь всегда подставит плечо. Во-первых, важно, чтобы люди поняли: Беларусь - абсолютно безопасное пространство, где можно ни о чем не думать, а просто наслаждаться жизнью. Во-вторых, так проявляется и наше гостеприимство - оно всегда в нашем (генетическом. - Прим. БЕЛТА) коде", - подчеркнул он.

Дмитрий Шевцов также сделал акцент на открытой и миролюбивой позиции белорусов. "Если у кого-то случилась беда, мы готовы, как я всегда говорю, поделиться последней крошкой хлеба и своим теплом укрыть любого, кто нуждается в поддержке и защите", - сказал он.
Волонтеры и сотрудники Белорусского Красного Креста задействованы в палаточном лагере на территории гомельского аэропорта. "Это гуманитарная миссия, и, конечно же, Белорусский Красный Крест принимает в ней активное участие. Это наш мандат, поэтому мы готовы оказать необходимую помощь, чтобы человек не нуждался ни в чем. У нас достаточное количество и одеял, и средств гигиены и др. Но самое главное - оказать психосоциальную поддержку, потому что люди находились в достаточно критических ситуациях и сейчас, как никогда, им нужна поддержка, плечо человека, который обладает навыками оказания психологической помощи. Важно при необходимости стабилизировать (эмоциональное состояние. - Прим. БЕЛТА) человека, чтобы он понял - он не один", - резюмировал Дмитрий Шевцов.
Для проведения гуманитарной операции российская и украинская стороны при посредничестве США - и прежде всего супруги американского лидера Мелании Трамп - достигли соглашения о прекращении огня в районе населенного пункта Алешки.

Как сообщалось, участие в этом процессе является продолжением последовательной миролюбивой политики и неизменной миротворческой позиции Беларуси. Ранее на территории пункта пропуска "Новая Гута" неоднократно проходили различные гуманитарные процессы. Здесь проводились обмены военнопленными и телами погибших военнослужащих, воссоединялись мирные граждане России, Украины.-0-

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