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"Готовы одеть, накормить, обогреть и дать возможность людям почувствовать себя в безопасности". Шпилевская о встрече жителей Алешек в Гомеле

Опубликовано:

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Общество
31 октября 2026, 08:47

"Готовы одеть, накормить, обогреть и дать возможность людям почувствовать себя в безопасности". Шпилевская о встрече жителей Алешек в Гомеле

31 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси, в частности в Гомеле, все готово к встрече людей, эвакуированных во время гуманитарной операции в прифронтовом городе Алешки на Херсонском направлении. Об этом заявила председатель ОО "Белорусский союз женщин" Ольга Шпилевская, передает корреспондент БЕЛТА.
Как отметила Ольга Шпилевская, Беларусь не в первый раз становится участницей важных гуманитарных акций. "Это особый знак доверия всех государств именно нашей стране. Ведь Беларусь всегда была той страной, где нет чужих людей, нет чужой боли. Если людям нужна помощь, она будет оказана", - сказала председатель ОО "Белорусский союз женщин".
Она обратила внимание, что к встрече в Гомеле эвакуированных людей во время гуманитарной операции в прифронтовом городе Алешки на Херсонском направлении сейчас тоже все готово. "Мы готовы и одеть, и накормить, и обогреть, и дать возможность людям почувствовать себя в безопасности. Наверное, это очень важно, что первый глоток мирного воздуха они сделают именно на нашей земле", - сказала Ольга Шпилевская.
"Конечно, Белорусский союз женщин тоже здесь, чтобы поддержать людей морально, чтобы они почувствовали нашу теплоту - теплоту белорусов. Ведь мы всегда про мир. Глава нашего государства говорит: мы не вояки. И мы действительно не вояки - мы те люди, которые стараются сделать все возможное, чтобы мир наступил на всей земле, на всей планете. Мы сегодня полноправные участники мирного процесса, мирного урегулирования. На нашей земле украинцы и россияне пожимают друг другу руки. И это тоже немаловажный знак", - подчеркнула председатель ОО "Белорусский союз женщин".

"Сейчас мы ждем людей, ждем детей. Уверена, что каждый здесь получит и тепло, и заботу и действительно почувствует, что такое мирное небо над головой", - заключила Ольга Шпилевская.

Название небольшого населенного пункта Алешки стало известно во всем мире. Город на линии фронта оказался в состоянии гуманитарной катастрофы: жители находились под постоянными обстрелами, которые к тому же мешали подвозу продуктов и медикаментов. Для проведения гуманитарной операции в городе российская и украинская стороны при посредничестве США - и прежде всего супруги американского лидера Мелании Трамп - достигли соглашения о прекращении огня. Первой отправной точкой большого международного процесса стала Беларусь.-0- 

Фото Виталия Пивоварчика, Марины Васильевой
Теги
Алешки. Гуманитарная миссия БСЖ Шпилевская
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