Готовы ли страны Европы на переговоры с Россией? Рассказала эксперт

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте БЕЛТА "В теме" доктор политических наук, профессор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Елена Пономарева высказала мнение о том, готовы ли страны Европы на переговоры с Россией, а также о том, что мир сейчас находится в пиковой точке, когда есть шансы для того, чтобы ситуация развернулась в мирное русло.
"Думаю, это своего рода политическая рекогносцировка, личное изучение позиций противника. Мы все равно остаемся для них противниками перед какими-то конкретными решениями и действиями. Может быть, даже и боевыми. Цель - собрать данные какие-то, почувствовать даже, может быть, интонационно-эмоциональный настрой российского лидера. Хотя, как мы знаем, Путин всегда ровно, одинаково общается со всеми, - сказала доктор политических наук. - С другой стороны, мы же не знаем всего разговора, как он шел".
Профессор МГИМО заметила, что этот шаг можно расценивать как европейский личностный вектор, а вместе с тем - и как попытку прощупать почву: "Как вклиниться можно в активизировавшийся переговорный трек, что можно для себя сделать, для себя выторговать".
Елена Пономарева обратила внимание, что представители Финляндии и Норвегии в разговоре с президентом РФ передали просьбу Владимира Зеленского о личных переговорах. "Как не раз уже бывало, мы находимся в очень пиковой, важной точке. Почти политическая точка бифуркации, когда есть шансы для того, чтобы ситуация развернулась в мирное русло. А если этот шанс не использовать, то дальше пойдет, как идет сейчас", - резюмировала Елена Пономарева.-0-