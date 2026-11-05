Готовы ли страны Европы на переговоры с Россией? Рассказала эксперт

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте БЕЛТА "В теме" доктор политических наук, профессор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Елена Пономарева высказала мнение о том, готовы ли страны Европы на переговоры с Россией, а также о том, что мир сейчас находится в пиковой точке, когда есть шансы для того, чтобы ситуация развернулась в мирное русло.

Рассуждая о значении звонков президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере президенту России Владимиру Путину, Елена Пономарева отметила: "Я более чем уверена, что, конечно, это коллективное было решение. Никогда в жизни не поверю, чтобы современные лидеры государств европейских самостоятельно решились бы звонить Путину". Рассуждая о значении звонков президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере президенту России Владимиру Путину, Елена Пономарева отметила: "Я более чем уверена, что, конечно, это коллективное было решение. Никогда в жизни не поверю, чтобы современные лидеры государств европейских самостоятельно решились бы звонить Путину".





"Думаю, это своего рода политическая рекогносцировка, личное изучение позиций противника. Мы все равно остаемся для них противниками перед какими-то конкретными решениями и действиями. Может быть, даже и боевыми. Цель - собрать данные какие-то, почувствовать даже, может быть, интонационно-эмоциональный настрой российского лидера. Хотя, как мы знаем, Путин всегда ровно, одинаково общается со всеми, - сказала доктор политических наук. - С другой стороны, мы же не знаем всего разговора, как он шел".

Профессор МГИМО заметила, что этот шаг можно расценивать как европейский личностный вектор, а вместе с тем - и как попытку прощупать почву: "Как вклиниться можно в активизировавшийся переговорный трек, что можно для себя сделать, для себя выторговать".





Елена Пономарева обратила внимание, что представители Финляндии и Норвегии в разговоре с президентом РФ передали просьбу Владимира Зеленского о личных переговорах. "Как не раз уже бывало, мы находимся в очень пиковой, важной точке. Почти политическая точка бифуркации, когда есть шансы для того, чтобы ситуация развернулась в мирное русло. А если этот шанс не использовать, то дальше пойдет, как идет сейчас", - резюмировала Елена Пономарева.-0-