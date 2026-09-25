Готовность объектов теплоснабжения в Беларуси обеспечена на 100% - МЖКХ

*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.





Фото Кристины Аксёновой

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси готовность объектов теплоснабжения обеспечена на 100%. Об этом в проекте БЕЛТА "Страна говорит" сообщил начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Алексей Филанович."Готовность объектов теплоснабжения обеспечена на 100%, паспорта готовности теплоисточников предприятий системы ЖКХ получены в полном объеме, - проинформировал Алексей Филанович. - То есть по системе Министерства жилищно-коммунального хозяйства все объекты готовы, можно запускаться".Что касается потребителей - жилищного фонда, то готовность также 100%. "Паспорта готовности получены на все жилые дома. В целом по стране остаются единичные объекты - это товарищества собственников либо ведомственный жилищный фонд", - добавил начальник управления.Решение о начале отопительного сезона принимается областными, районными и городскими исполнительными комитетами на основании данных Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, то есть на основании сложившейся погоды, а также с учетом краткосрочного прогноза на перспективу."В первую очередь подключаются объекты соцкультбыта - детские дошкольные, школьные учреждения, медицинские учреждения. Вторая очередь - жилищный фонд. И третья очередь - административные, производственные и промышленные объекты", - добавил Алексей Филанович.-0-