Готовность к осенне-зимнему периоду обсудили на заседании Комиссии по ЧС при Совмине 

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров состоялось в Минске под руководством заместителя премьер-министра Александра Терехова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.



Участники рассмотрели комплекс актуальных вопросов, связанных с обеспечением устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения и готовностью сил к реагированию в осенне-зимний период.



Заместитель премьер-министра подчеркнул, что работа государственных органов должна быть направлена не только на оперативное реагирование на возникшие нештатные и чрезвычайные ситуации, но и на их упреждение. По словам вице-премьера, именно системная профилактика, своевременное прогнозирование и подготовка позволяют минимизировать последствия природных катаклизмов и обеспечить безопасность населения.



По итогам заседания приняты решения, направленные на повышение уровня безопасности граждан и совершенствование системы предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации.-0-