Отдельно она остановилась на теме поддержки стартап-системы. "Позавчера мы провели крупнейший в нашей истории стартап-форум Space Day. У нас было почти 2 тыс. инициативных молодых участников. Очень много бизнес-компаний было представлено. Форум нашел просто великолепную поддержку. Мы вручили гранты тем, кого отобрал Секретариат по поручению Наблюдательного совета. Получен самый позитивный отклик", - подчеркнула начальник Секретариата Наблюдательного совета ПВТ.-0-





Фото Николая Петрова

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Готовится новый указ о Парке высоких технологий. Об этом заявила журналистам начальник Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий Анна Рябова, передает корреспондент БЕЛТА.Анна Рябова отметила, что в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке приходится адаптировать институциональные требования. "В частности, мы уже выходим на принятие указа по ПВТ. Сейчас он проходит апробацию среди госорганов, поэтому скоро мы предложим общественности новации в нашей институции", - сказала она.Сегодня премьер-министр Александр Турчин проводит заседание Наблюдательного совета Парка высоких технологий. В частности, предлагается зарегистрировать более 30 новых резидентов. "Хотела бы отметить, что из тех компаний, которые к нам приходят, уже только малая доля работает как заказные, остальные - как продуктовые или смешанная модель. Это нас очень радует", - обозначила Анна Рябова.