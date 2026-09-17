Готовится новый указ о Парке высоких технологий 

Сегодня премьер-министр Александр Турчин проводит заседание Наблюдательного совета Парка высоких технологий. В частности, предлагается зарегистрировать более 30 новых резидентов. "Хотела бы отметить, что из тех компаний, которые к нам приходят, уже только малая доля работает как заказные, остальные - как продуктовые или смешанная модель. Это нас очень радует", - обозначила Анна Рябова.
Отдельно она остановилась на теме поддержки стартап-системы. "Позавчера мы провели крупнейший в нашей истории стартап-форум Space Day. У нас было почти 2 тыс. инициативных молодых участников. Очень много бизнес-компаний было представлено. Форум нашел просто великолепную поддержку. Мы вручили гранты тем, кого отобрал Секретариат по поручению Наблюдательного совета. Получен самый позитивный отклик", - подчеркнула начальник Секретариата Наблюдательного совета ПВТ.-0-
Фото Николая Петрова