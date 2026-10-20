Готовить зонты? Синоптики рассказали о прогнозе на 21 октября

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 21 октября утром и днем по юго-востоку местами пройдут небольшие дожди. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Температура воздуха ночью составит от плюс 1 градуса по северу до плюс 11 градусов по юго-западу. Днем будет 11-17 градусов тепла.-0-
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