Готовить дождевики и непромокаемую обувь? Синоптики рассказали о погоде на 24 сентября

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23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 24 сентября ночью по восточной половине, утром и днем по северу страны ожидаются сильные дожди. Объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.В четверг будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди. В ночные часы местами возможен туман. Ветер прогнозируется северо-западный, западный 4-9 м/с, местами с порывами до 14 м/с.Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов тепла. Днем будет 10-16 градусов выше нуля.