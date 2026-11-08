"Государство для народа". Какие приоритеты на пятилетку определили делегаты III ВНС

Читайте также:

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третье Всебелорусское народное собрание прошло 2-3 марта 2006 года под лозунгом "Государство для народа". Делегаты одобрили Программу социально-экономического развития страны на предстоящую пятилетку. В связи с 30-летним юбилеем ВНС БЕЛТА предлагает вспомнить историю одного из важнейших органов политической системы Беларуси. 30 лет, 30 фактов, 30 публикаций - агентство подготовило серию материалов о собрании, в которых расскажет о становлении высшего органа народовластия и его современной роли в жизни нашей страны.К третьему Всебелорусскому народному собранию страна подходила с уверенными итогами, достигнув важнейших показателей, заложенных в Программе социально-экономического развития на 2001-2005 годы. За этот период в Беларуси была сильно снижена инфляция. Так, сводный индекс потребительских цен снизился с 207,5% в 2000 году до 108% в 2005-м. Валовой внутренний продукт за пятилетие увеличен на 43,1%. Выполнены в полном объеме социальные задачи. В 2001 году обеспечен рост заработной платы до $100, а среднемесячная заработная плата работающих в конце 2005 года составила в эквиваленте $261 при прогнозе $250.В центре внимания на предстоящую пятилетку - существенное улучшение качества жизни граждан. Этот подход выходил за рамки простого увеличения зарплат и охватывал широкий круг вопросов: жилье, образование, доступная медпомощь, детские сады, гарантированные рабочие места, безопасность граждан и другие. Было определено, что новый этап государственного строительства будет проходить под лозунгом "Государство для народа, для человека".Делегаты III ВНС одобрили Программу социально-экономического развития на 2006-2010 годы и приняли соответствующую резолюцию. В ней они выразили поддержку предложенным руководством страны государственным приоритетам. В их числе - всестороннее гармоничное развитие человека на основе повышения реальных денежных доходов, инновационный путь развития экономики, энерго- и ресурсосбережение, наращивание экспортного потенциала на основе повышения конкурентоспособности отечественной продукции, развитие агропромышленного комплекса и социальное возрождение села, жилищное строительство, социально-экономическое развитие малых и средних городов.Всебелорусское народное собрание - высший представительный орган народовластия Беларуси, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. Заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Третье заседание VII ВНС пройдет в Минске 17-18 декабря 2026 года.-0-