Государства ШОС и СНГ обладают огромным потенциалом развития сотрудничества в борьбе с терроризмом - АТЦ СНГ

Евгений Сысоев выразил уверенность в том, что на Контртеррористическом форуме будет вписана новая добрая страница в летопись сотрудничества ШОС и СНГ. "Также будет послан отчетливый сигнал партнерам, друзьям и коллегам из других стран и международных организаций о нашем общем стремлении повышать уровень взаимодействия в борьбе с терроризмом и экстремизмом, о продолжающемся процессе формирования многополярности и укреплении евразийского сотрудничества на основе взаимных интересов и понимания общих проблем", - отметил он.

Глава АТЦ также отметил, что у государств ШОС и СНГ, а также присутствующих на конференции международных структур есть огромный потенциал для дальнейшего развития и консолидации усилий на контртеррористическом треке, способный противостоять глобальным и региональным рискам, традиционным и новым вызовам и угрозам, внести свой весомый вклад в обеспечение безопасности на Евразийском континенте. Он также добавил, что реализация масштабного форума была бы невозможна без доброй воли и политической поддержки Президента Беларуси Александра Лукашенко.





"Наш форум проходит в условиях сложной международной обстановки, которая характеризуется усилением геополитической неопределенности и беспрецедентным нарастанием военно-политической напряженности, провоцирующими мировой экономический и гуманитарный кризисы. Лидеры наших стран принимают меры по объединению усилий для совместного преодоления противоречий и деэскалации глобальной напряженности, локализации текущих и потенциальных вызовов и угроз", - подчеркнул Евгений Сысоев.

В качестве примера он привел решения об учреждении форматов СНГ+ и ШОС+, а также предоставление Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при Содружестве Независимых Государств. "Интегрируя наши возможности и сближая позиции по актуальным международным вопросам, мы делаем уверенные практические шаги к расширению контура нашей безопасности, воплощая в жизнь концепцию Большого евразийского партнерства", - сказал руководитель АТЦ СНГ.