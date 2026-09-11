"Дорожная карта включает около десятка мероприятий, итогом которых станет создание сервиса обмена протоколами испытаний и измерений, выданными в Республике Беларусь и Российской Федерации. Его функционирование позволит сторонам получать такие сведения в автоматическом режиме при поставках продукции. Протоколы испытаний и измерений являются основанием для формирования сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, подтверждающих безопасность товаров при их допуске на рынок", - сообщили в пресс-службе. "Дорожная карта включает около десятка мероприятий, итогом которых станет создание сервиса обмена протоколами испытаний и измерений, выданными в Республике Беларусь и Российской Федерации. Его функционирование позволит сторонам получать такие сведения в автоматическом режиме при поставках продукции. Протоколы испытаний и измерений являются основанием для формирования сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, подтверждающих безопасность товаров при их допуске на рынок", - сообщили в пресс-службе.

На следующей неделе делегация специалистов БелГИСС выезжает в Москву для синхронизации действий по созданию сервиса обмена протоколами испытаний и измерений.-0-





Фото Госстандарта

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госстандарт Беларуси и Росаккредитация утвердили дорожную карту сотрудничества по информационному взаимодействию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Председатель Госстандарта Елена Моргунова и руководитель Федеральной службы по аккредитации Российской Федерации (Росаккредитация) Дмитрий Вольвач подписали план мероприятий (дорожную карту) по реализации меморандума о сотрудничестве в части информационного взаимодействия.Реализация дорожной карты, по словам Дмитрия Вольвача, серьезно ускорит совместную работу, поднимет ее прозрачность на совершенно другой уровень, позволит и аккредитованным лицам, и бизнесу быстрее подтверждать обоснованность и законность документов. Он также высказал мнение, что это повлечет интерес к подобного рода цифровизации подходов со стороны других стран, в первую очередь ЕАЭС.Председатель Госстандарта Елена Моргунова поддержала коллегу, отметив, что все мероприятия дорожной карты детально проработаны специалистами и имеют реальную основу."Это гарантирует выполнение поставленных задач по повышению прозрачности рынка как в сфере оценки соответствия, так и в целом, а также позволит упредить появление технических барьеров во взаимной торговле", - отметила председатель Госстандарта.