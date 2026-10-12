Госсекретариат Совбеза проводит проверку подразделения 6-й гвардейской механизированной бригады

Фото "СБ. Беларусь сегодня" Фото "СБ. Беларусь сегодня"

12 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. По поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко Государственным секретариатом Совета безопасности проводится проверка 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады, передает корреспондент БЕЛТА.Сегодня командующему войсками Западного оперативного командования вручено распоряжение государственного секретаря Совбеза на приведение подразделения из состава сил немедленного реагирования в готовность к выполнению задач по предназначению."По поручению главы государства под руководством Государственного секретариата Совета безопасности проверяется боевая готовность структурных элементов военной организации государства. Сегодня мы говорим о Вооруженных Силах, вручено распоряжение командующему войсками Западного оперативного командования на приведение механизированного батальона 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады в готовность к выполнению поставленных задач. После выполнения всего комплекса мероприятий батальон совершит марш в назначенный район, где будут проведены контрольные занятия по тактической и огневой подготовке. Экипажи боевых машин будут выполнять упражнения контрольных стрельб из боевых машин. На завершающем этапе с личным составом батальона будут проведены контрольные занятия по физической подготовке. Физическая подготовка военнослужащих - это одна из составляющих сегодня успеха в бою", - пояснил заместитель госсекретаря Совета безопасности Андрей Горбатенко.Он подчеркнул, что мероприятие внеплановое, о нем не знали заранее - это позволяет действительно оценить готовность и способность батальона выполнять поставленные задачи."В Вооруженных Силах заканчивается очередной год подготовки. Для батальона это будет закономерный экзамен, по итогу которого мы действительно сможем сказать, с какими знаниями, с какими практическими навыками батальон завершает год", - сказал заместитель госсекретаря.Андрей Горбатенко особо подчеркнул, что такие проверочные мероприятия имеют еще одну важную задачу: в их ходе военнослужащие приобретают дополнительные навыки, закрепляют полученные знания. "Для этого создана комиссия, сотрудники Госсекретариата Совета безопасности находятся в батальоне от начала проверки до ее завершения. Результаты будут обобщены, проанализированы и доложены главе государства, руководству Вооруженных Сил, чтобы использовать их в подготовке механизированных подразделений", - пояснил он."Задача, которую нам предстоит выполнить, поступила неожиданно. Настроение у нас боевое, мы всегда готовы выполнить любую поставленную перед нами задачу. Все военнослужащие в готовности, с бодрым настроем. Будем стараться выполнить все необходимое с самым высоким результатом", - поделился один из военнослужащих.-0-