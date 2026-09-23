Госпромнадзор выдал заключения о готовности к отопительному сезону более чем по 5,1 тыс. котельных

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключения Госпромнадзора о готовности к осенне-зимнему периоду выданы по 5168 котельным. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник управления надзора за безопасностью оборудования, работающего под давлением, и тепловых электростанций Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Василий Лесниченко, передает корреспондент БЕЛТА.Госпромнадзор контролирует и выдает заключения о готовности к осенне-зимнему периоду для отопительных котельных мощностью более 200 кВт, независимо от мощности установленных в них котлов. "Особое внимание уделяется своевременности технического освидетельствования и диагностирования оборудования, исправности контрольно-измерительных приборов и приборов автоматики безопасности, оборудованию водоподготовки и запорно-регулирующей арматуре, а также наличию квалифицированного персонала", - отметил Василий Лесниченко.По словам начальника управления, контроль за подготовкой котельных проводится во взаимодействии с территориальными органами власти и филиалами Госэнергогазнадзора. Для информирования субъектов хозяйствования на сайте Госпромнадзора размещены справочные материалы. Кроме того, организованы совещания и круглые столы с участием владельцев котельных и других заинтересованных организаций.По состоянию на 22 сентября 2026 года контролю к подготовке к осенне-зимнему периоду подлежали 5185 котельных (1953 субъекта хозяйствования). "Заключение Госпромнадзора о готовности выдано по 5168 котельным. В настоящее время подготовку завершают 17 котельных, - обратил внимание начальник управления. - Для Госпромнадзора контроль за подготовкой объектов к осенне-зимнему периоду является приоритетным направлением".-0-