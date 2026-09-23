Госпромнадзор выдал заключения о готовности к отопительному сезону более чем по 5,1 тыс. котельных

- Паспорта готовности к отопительному сезону в Беларуси получили около 98% теплоисточников и потребителей
По словам начальника управления, контроль за подготовкой котельных проводится во взаимодействии с территориальными органами власти и филиалами Госэнергогазнадзора. Для информирования субъектов хозяйствования на сайте Госпромнадзора размещены справочные материалы. Кроме того, организованы совещания и круглые столы с участием владельцев котельных и других заинтересованных организаций.
По состоянию на 22 сентября 2026 года контролю к подготовке к осенне-зимнему периоду подлежали 5185 котельных (1953 субъекта хозяйствования). "Заключение Госпромнадзора о готовности выдано по 5168 котельным. В настоящее время подготовку завершают 17 котельных, - обратил внимание начальник управления. - Для Госпромнадзора контроль за подготовкой объектов к осенне-зимнему периоду является приоритетным направлением".-0-