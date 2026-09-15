15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госорганам и бюджетным организациям Беларуси через Минюст перечислено из РФ около 1 млн рублей задолженности, сообщил министр юстиции Евгений Коваленко, представляя депутатам законопроект "О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об отдельных вопросах исполнения исполнительных документов, по которым взыскателями являются государственные органы и бюджетные организации Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.



"За пять месяцев применения на практике соглашения уже обеспечено поступление на счет белорусского Министерства юстиции свыше 2,3 тыс. платежей на общую сумму около 28 млн российских рублей, что составляет около 1 млн белорусских рублей", - сказал министр.



Он пояснил, что эти средства в последующем со счета Минюста будут перечислены белорусским взыскателям.



"Таким образом, соглашение позволяет эффективно решать вопросы, связанные с перечислением взысканных в России денежных средств государственным органам и бюджетным организациям Беларуси", - сказал Евгений Коваленко.



Он пояснил, что для предъявления к исполнению исполнительных документов взыскателям по-прежнему необходим счет, открытый в российском банке. При этом российским законодательством допускается перечисление взысканных денег исключительно на счет взыскателя и запрещено использование для этих целей счетов иных организаций.



Однако названным соглашением устанавливается исключение из этого правила. Госорганы и бюджетные организации Беларуси наделены правом указывать в качестве своего счета специальный счет Министерства юстиции Беларуси, открытый в российской кредитной организации.-0-