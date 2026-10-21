Гособвинитель считает доказанным каждый эпизод преступной деятельности Буглая по делу о геноциде

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный обвинитель считает доказанным каждый эпизод преступной деятельности Александра Буглая, который обвиняется в совершении геноцида. Об этом заявлено сегодня во время судебных прений в Верховном Суде, передает корреспондент БЕЛТА.





"Считаю, что представленные доказательства являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для вывода о совершении Буглаем преступления, квалифицированного как геноцид", - сказал государственный обвинитель.





По его словам, содеянное полностью соответствует признакам геноцида. Об этом свидетельствует совершение Буглаем в отношении мирных советских граждан, проживавших на территории БССР в годы Великой Отечественной войны, убийств, в том числе массовых, причинение тяжких телесных повреждений, уничтожение им в ходе карательных операций жилых домов, лишение людей продуктов питания и предметов одежды, домашнего скота и птицы, другого имущества, необходимого человеку для выживания и обеспечения минимальных жизненных потребностей, а также принудительное перемещение людей в Германию для привлечения к рабскому труду и иным формам эксплуатации.





Прокурор подчеркнул, что жертвами Буглая были в том числе малолетние дети, престарелые люди, находившиеся в беспомощном состоянии.





Оценивая собранные по делу доказательства, гособвинитель считает, что виновность Буглая доказана и тот должен быть признан виновным в геноциде, действиях, совершенных с целью планомерного уничтожения белорусского народа, и что нацистскому пособнику необходимо вынести обвинительный приговор, в связи с его смертью - без назначения наказания.





Приговор по уголовному делу будет вынесен 30 октября.-0-