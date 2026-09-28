Госкомвоенпром примет участие в оборонной выставке ADEX-2026 в Азербайджане

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госкомвоенпром примет участие в шестой азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2026, которая пройдет с 30 сентября по 2 октября в Баку, сообщили БЕЛТА в Госкомвоенпроме.



Беларусь на выставке будет представлена национальным павильоном. Отдельные павильоны также будут еще у 13 стран: Азербайджана, Великобритании, Израиля, Италии, Китая, Пакистана, России, Румынии, Словакии, США, Турции, Узбекистана и Чехии. Всего ожидается участие более 270 компаний из 29 стран мира, а также прибытие 45 иностранных делегаций из 33 стран.



Белорусскую делегацию на ADEX-2026 возглавит председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус.



Организатором объединенного стенда Госкомвоенпрома выступает ГВТУП "Белспецвнештехника". Совместно с ним свои разработки представят ведущие предприятия отрасли: "АГАТ - системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления", ОАО "КБ Радар" - управляющая компания холдинга "Системы радиолокации", ОАО "МЗКТ", ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей", ОАО "Оршанский авиаремонтный завод", ОАО "Волатавто", ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения".



Всего в павильоне и на открытой площадке будет представлено около 150 натурных образцов и макетов вооружения, военной и специальной техники, а также продукции двойного и гражданского назначения белорусского производства.



ADEX - крупнейшая специализированная выставка в регионе Южного Кавказа и Каспийского бассейна, объединяющая ведущих игроков мировой оборонной промышленности. Это отличная возможность ознакомиться с современными технологиями, новейшими разработками военной техники и образцами ВПК, предлагаемыми для экспортных поставок на мировой рынок вооружений.-0-