Горлов: Беларусь рассматривает Турцию как важного и перспективного партнера

Юрий Горлов подчеркнул, что более века прошло с момента провозглашения Турецкой Республики. И сегодня она встречает эту дату как сильное и независимое государство.
Он отметил ответственный подход Турции к темам международного сотрудничества.
Министр также обратил внимание на позитивную динамику белорусско-турецкого взаимодействия, которое носит стратегический характер. По его словам, активно развивается диалог на высшем и высоком уровнях. Страны взаимодействуют на международной арене. Кроме того, поступательно развивается торгово-экономическое сотрудничество между Беларусью и Турцией.
При этом, по мнению руководителя ведомства, имеется потенциал для дальнейшего наращивания взаимодействия. К примеру, на повестке дня - проекты и промышленной, и сельскохозяйственной направленности.-0-