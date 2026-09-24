24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Комитете государственного контроля заработала горячая линия по вопросам оказания стоматологических услуг, информирует БЕЛТА со ссылкой на КГК.
Набрав короткий номер 191, можно сообщить о проблемах, связанных с доступностью и ценообразованием при оказании таких услуг, невыдаче расшифровок стоимости и чеков. Горячая линия будет работать до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Также сведения можно направить в чат-бот Telegram-канала Комитета госконтроля.-0-
Общество
24 сентября 2026, 10:20
Горячая линия по вопросам оказания стоматологических услуг заработала в КГК
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