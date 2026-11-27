



Среди добровольцев - люди разных возрастов и профессий от тружеников сельского хозяйства до работников исполкома и пенсионеров, в том числе ветеранов органов внутренних дел. Сегодня им торжественно вручили удостоверения и оружие, профессионалы-инструкторы проводят с ними практические занятия. Так, участники сборов вспоминают азы обращения с оружием, знакомятся с образцами экипировки и техники, проходят обучение по тактической медицине.

Один из участников сборов - 58-летний Леонид Гембарук, работающий в системе "Гродноэнерго". Он делится, что этот опыт для него - большая ответственность. "Но в то же время и большая гордость для нас, простых жителей, защитников Родины принять участие в таких сборах. Все, кто здесь находится, - мужики серебряного возраста. У каждого семьи, внуки, но не было ни одного отказа. Все собрались и явились", - отметил он. Один из участников сборов - 58-летний Леонид Гембарук, работающий в системе "Гродноэнерго". Он делится, что этот опыт для него - большая ответственность. "Но в то же время и большая гордость для нас, простых жителей, защитников Родины принять участие в таких сборах. Все, кто здесь находится, - мужики серебряного возраста. У каждого семьи, внуки, но не было ни одного отказа. Все собрались и явились", - отметил он.





"Узнали уже очень многое. Ведь в сравнении с тем, когда мы служили, это земля и небо. Технологии далеко шагнули. Все ребята наши с удовольствием слушают, смотрят, изучают, автомат разбирают и собирают, вспоминают навыки. Очень полезное мероприятие", - сказал Леонид Гембарук.

Мужчина уверен, что Беларусь будет жить спокойно: "Все мы пришли по собственному желанию и все готовы до последнего защищать свое государство. Так что наши жены и дети могут быть уверены в том, что у нас все будет хорошо. Главное, чтобы наша Родина была под надежной защитой". Мужчина уверен, что Беларусь будет жить спокойно: "Все мы пришли по собственному желанию и все готовы до последнего защищать свое государство. Так что наши жены и дети могут быть уверены в том, что у нас все будет хорошо. Главное, чтобы наша Родина была под надежной защитой".





Ценность возобновления знаний военного дела и навыков подчеркнул начальник транспортно-логистическогл центра "Бенякони" 55-летний Юрий Цеханович, который тоже в рядах добровольцев. "Мы проходим сейчас тактическое обучение, порядок обращения с оружием. Многие служили в армии, но у всех уже возраст приличный, поэтому хорошо бы и обновить свои знания. Такая подготовка как раз этому способствует - большое подспорье. Организовано все на очень достойном уровне", - сказал он.

"Мы же видим, какая непростая политическая обстановка вокруг наших границ. И наши сборы - для того, чтобы мы, граждане своего государства, своего населенного пункта, в какой-то мере могли обеспечить безопасность своих семей, своего родного уголка", - добавил Юрий Цеханович. "Мы же видим, какая непростая политическая обстановка вокруг наших границ. И наши сборы - для того, чтобы мы, граждане своего государства, своего населенного пункта, в какой-то мере могли обеспечить безопасность своих семей, своего родного уголка", - добавил Юрий Цеханович.

Впереди у отрядовцев - занятия по огневой подготовке, ориентирование. Они также пройдут практические занятия по несению службы и будут задействованы в охране общественного порядка. Впереди у отрядовцев - занятия по огневой подготовке, ориентирование. Они также пройдут практические занятия по несению службы и будут задействованы в охране общественного порядка.

К слову, согласно указу Президента Беларуси №419 "О сборах" они получат статус и соцгарантии военнослужащих.-0-





Фото Леонида Щеглова