25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент нашей страны заинтересован в достижении мира на континенте и возле наших границ. Его голос - это голос человека, призывающего всех вовремя остановиться и сесть за стол переговоров, чтобы достигнуть соглашения, которое позволит отодвинуть мир от пропасти. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился независимый военный аналитик Александр Алесин.
Как отметил эксперт, по мере того как слабеют Вооруженные силы Украины, исчерпывается ее потенциал, проявляется все большее вмешательство коллективного Запада в боевые действия на ее территории. И это не только снабжение оружием, разведданными, военнослужащие многих стран Запада в качестве реальной силы участвуют в боевых действиях на линии соприкосновения.
"Последние события - это атака на Крымский мост, на контейнеровоз в Балтийском море и потопление российского военного корабля "Меркурий" в Средиземном море - все говорит о том, что без содействия западных спецслужб, западных средств радиоэлектронной борьбы, разведки и наведения эти операции были бы невозможны. Ясно, что здесь использовались и спутниковые группировки, которые имеются в распоряжении Великобритании, Франции", - отметил Александр Алесин.
По его словам, все говорит о том, что Запад все больше вовлекается непосредственно в вооруженную борьбу против России. "И без ответа России это не останется. Дело может дойти до прямого военного столкновения контингентов стран НАТО и России. Дальше, по логике вещей, учитывая превосходство Запада в живой силе, Россия может применить тактическое ядерное оружие", - отмечает эксперт.
Говоря о позиции Беларуси в отношении конфликта, Александр Алесин подчеркнул, что Президент нашей страны заинтересован в достижении мира на континенте и возле наших границ. "Он ради этой цели готов даже вывести российское ядерное оружие с нашей территории. Ведь оно не просто здесь находится - это гарантия нашей безопасности. Не секрет, что страны НАТО по общему военному потенциалу - сухопутных сил, авиации, военно-морского флота - превосходят потенциал Союзного государства Беларуси и России. И единственное, так сказать, что является надежной гарантией нашей независимости и суверенитета, - это ядерное оружие, которое позволяет останавливать вот этого потенциального агрессора. И если мы будем уверены, что Запад не строит планов нападения на наше Союзное государство, то можем со спокойной совестью пойти на вывод ядерного оружия с территории Беларуси", - отметил Александр Алесин.
Если же Запад не остановится, то, по словам военного аналитика, варианты могут быть наихудшие. "Поэтому голос нашего Президента, который хорошо понимает суть происходящего, - это голос человека трезвого, мирного, призывающего всех вовремя остановиться и сесть за стол переговоров, чтобы достигнуть соглашения, которое позволит отодвинуть мир от этой пропасти. Более того, глава государства не скрывает своей готовности лично выступить в качестве гаранта безопасности для президента Украины, сопровождая его в Москву и обратно, чтобы обсудить перспективы возможного мира, решить вопросы, которые сейчас мешают договоренностям", - подчеркнул Александр Алесин.-0-
Общество
25 ноября 2026, 20:44
Голос Президента - голос человека, призывающего к соглашению, которое отодвинет мир от пропасти - эксперт
Александр Алесин. Фото из архива
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