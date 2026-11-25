Для спасателей новая связь - не просто техническое обновление. Это возможность быстрее понять, что происходит под водой, точнее направить водолаза и раньше заметить, если ему нужна помощь. "В экстремальной ситуации сэкономленные минуты напрямую равны спасенным жизням", - подчеркнула Анна Новикова.-0- Для спасателей новая связь - не просто техническое обновление. Это возможность быстрее понять, что происходит под водой, точнее направить водолаза и раньше заметить, если ему нужна помощь. "В экстремальной ситуации сэкономленные минуты напрямую равны спасенным жизням", - подчеркнула Анна Новикова.-0-





Фото Ярослава Зарецкого

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под водой водолазу приходится работать почти вслепую - среди коряг и препятствий, где связь с напарником особенно важна. Новая система ОСВОДа позволяет водолазам слышать друг друга под водой и оперативно связываться с поверхностью для четкого реагирования, передает корреспондент БЕЛТА."Водолаз ни в коем случае не должен оставаться один на один с глубиной", - отметила официальный представитель республиканского совета ОСВОДа Анна Новикова.Сигнальный конец десятилетиями оставался основным способом связи водолаза с поверхностью. Но условными рывками не объяснишь, что именно встретилось на дне, где лежит найденный предмет и почему работа остановилась. "Это уже будет разговорная связь. Водолаз не просто получает команды "иди направо, иди налево", а слышит, что ему говорят, и может ответить, рассказать о проблемах", - объяснил начальник водолазно-спасательной службы ОСВОДа Дмитрий Михаловский.На испытаниях специалисты проверяли несколько вариантов оборудования. Одни системы соединены с поверхностью кабелем, другие передают голос через воду. У каждой - свои возможности и ограничения. ОСВОДу предстоит сравнить их и выбрать, какие решения лучше подходят для разных задач. Связь особенно важна там, где водолазу трудно ориентироваться: при почти нулевой видимости, сильном течении, среди подводных препятствий, а зимой - подо льдом. Руководитель спуска видит общую картину и может направлять работу, а водолаз сообщает, что происходит непосредственно на дне.Современная связь нужна не только для того, чтобы быстрее найти объект. Она помогает следить за самим спасателем. На поверхности слышат не только его голос, но и дыхание. Если водолаз устал, замерз или попал в нештатную ситуацию, об этом можно узнать сразу. "Водолаз голосом передает полную картину происходящего на дне: описывает препятствия, характер грунта или точное положение найденного объекта. Руководитель спуска на поверхности, видя обстановку целиком, может с ювелирной точностью координировать работу", - рассказала Анна Новикова.Еще одна возможность - одновременная связь с двумя водолазами. Они могут слышать друг друга и команды с берега. Это упрощает совместную работу и помогает быстрее согласовывать действия во время поиска.На станции "Дрозды" водолазы опробовали связь в реальных условиях спуска. Виталий Мисюкевич, водолазный специалист Минской областной организации ОСВОДа, после погружения отметил четкость передачи сигнала и возможность общаться сразу с несколькими участниками. "С первым водолазом очень хорошо общались, сигналы передавались. Так же и с берегом поддерживали связь. Было слышно всех троих, без замечаний и помех", - рассказал он.Сейчас специалисты сравнивают разные системы: они отличаются по характеристикам и стоимости. После испытаний водолазы, участвовавшие в занятиях, будут обучать коллег в своих регионах.Работа водолазов ОСВОДа не ограничивается поиском пропавших людей. Они обследуют и очищают пляжи, проверяют подводные участки водоемов, устраняют опасности, которые могут угрожать купающимся и рыбакам. В таких работах важно не только найти проблему, но и быстро передать информацию тем, кто находится на поверхности. "Наша задача - правильно использовать оборудование и добиться максимальной эффективности, чтобы каждый водолаз понимал, как с ним работать", - сказал Виталий Мисюкевич.