28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актрисе театра и кино, театральному режиссеру, народной артистке Беларуси Марии Захаревич исполняется 90 лет. Более 60 лет ее творческая жизнь была связана с Национальным академическим театром имени Янки Купалы, где она создала десятки сценических образов. Не менее значительную часть ее творческой биографии составила работа на радио, благодаря которой артистку называли королевой белорусского радио.

Мария Георгиевна Захаревич родилась 28 ноября 1936 года в деревне Новоселки Мядельского района. В школьные годы увлекалась литературой, пела, танцевала, читала стихи и участвовала в работе драматического кружка. Изначально она собиралась поступать в педагогический институт, однако учителя разглядели в девушке артистические способности и посоветовали ей выбрать театральную профессию.





В 1953 году Захаревич приехала в Минск и поступила в Белорусский государственный театрально-художественный институт (ныне Белорусская государственная академия искусств). Среди ее однокурсников были будущие народные артисты СССР Виктор Тарасов и Геннадий Овсянников. Окончив учебу в 1957 году, она была принята в труппу Национального академического театра имени Янки Купалы, которому посвятила большую часть жизни.





На купаловской сцене актриса сыграла более 60 ролей. Среди них - Зося Савич в спектакле "Сердце на ладони" по роману Ивана Шамякина, Мария в постановке "Святая святых" по пьесе Иона Друцэ, Наталья Фадеевна в спектакле "И замолкли птицы" по произведению Ивана Шамякина, Комиссар в "Оптимистической трагедии" Всеволода Вишневского. В ее репертуаре были также постановки по произведениям Ивана Мележа, Ивана Чигринова, Василя Быкова, Максима Горького и Александра Островского.





Захаревич удавались драматические, трагические и комедийные образы. Особенно близки ей роли женщин со сложными, драматическими судьбами - "роли, над которыми надо работать, думать". Актриса отмечала, что к каждой роли относилась с одинаковой ответственностью и не хотела выделять одну из них среди остальных.





В 1980-е и 1990-е годы Захаревич активно работала в кино и на телевидении. Она снималась в фильмах "Я, Франциск Скорина", "Люди на болоте", "Тревожное счастье", "Хам", "Ясь и Янина", "Воскресная ночь", "Территория сопротивления".





Отдельная глава творческой биографии Марии Захаревич связана с белорусским радио. За годы работы она участвовала более чем в 200 радиоспектаклях и постановках, многие из которых вошли в золотой фонд национального радиовещания. Одной из знаковых работ стала радиопостановка по поэме Якуба Коласа "Новая зямля", в которой актриса исполнила роль Матери. Именно для этой постановки композитор Игорь Лученок написал музыкальное вступление с мелодией на стихи "Мой родны кут, як ты мне мiлы...", впоследствии ставшей широко известной в исполнении ансамбля "Песняры".





Захаревич также работала на белорусском телевидении: еще во время учебы прошла национальный конкурс и стала одним из первых дикторов на белорусском ТВ. Позднее ей предлагали продолжить карьеру на телевидении в Москве, однако актриса предпочла остаться в театре.





На протяжении долгого времени Мария Захаревич преподавала сценическую речь в Белорусском государственном университете культуры и искусств. Была членом жюри на различных театральных фестивалях. Также активно занималась режиссурой. Осуществила постановки "Последняя жертва" по пьесе Александра Островского, "Характеры" по произведениям Василия Шукшина, а также экспериментальный спектакль "Я не покину тебя".





В 1977 году ей было присвоено звание народной артистки Беларуси. За участие в радиопостановках "Рыбакова хата" и "Хамутиус" в 1984 году актриса была удостоена Государственной премии Беларуси. За большие творческие успехи и заслуги в развитии белорусского театрального искусства Мария Захаревич награждена орденом Дружбы народов (1986 год) и медалью Франциска Скорины (1996 год). Также она является почетным гражданином Минской области, обладательницей медали Святого Равноапостольного Кирилла Туровского, приза Белорусского союза кинематографистов "За преданность киноискусству". В 2020 году награждена орденом Франциска Скорины.





Творческая биография Марии Захаревич связана с несколькими поколениями белорусских актеров, писателей, режиссеров и композиторов. Ее сценические работы, роли в кино и радиопостановки стали частью истории отечественной культуры.-0-