Годом совершенствования системы противодействия беспилотным авиакомплексам объявлен учебный год в ВС

Его глава подвел итоги подготовки Вооруженных Сил в 2025/2026 учебном году, а также определил задачи на следующий.
Важнейшей задачей он назвал повышение уровня боевой готовности отдельных подразделений, в первую очередь имеющих сокращенные сроки готовности к выполнению задач на направлениях, участках местности, где возможна эскалация обстановки, а также применение военной силы против Республики Беларусь.
Вторая задача - последовательная реализация комплекса мероприятий по строительству и развитию Вооруженных Сил. При этом основным направлением определено повышение боевого потенциала ВС в штатах мирного времени путем формирования новых подразделений, внедрения современных высокотехнологичных средств вооруженной борьбы, в том числе противодействия высокоточному оружию, беспилотным летательным аппаратам и информационным атакам.
Также в числе ключевых задач - подготовка органов военного управления и войск (сил), подготовка офицеров, поддержание вооружения, военной и специальной техники в боеготовом состоянии, а также обеспечение сохранности запасов материальных средств.
Еще одна задача - повышение уровня укомплектованности военными кадрами, в том числе через совершенствование мер по повышению престижа военной службы в обществе, социального статуса военнослужащих, а также мотивации граждан не только к срочной военной службе, но и к службе в рядах офицерского корпуса.
"Итоги выполнения задач в этом учебном году свидетельствуют, что Вооруженные Силы отвечают требованиям сегодняшнего дня, а личный состав обладает достаточными боевыми и моральными качествами, необходимыми для успешного выполнения задач в интересах обеспечения обороноспособности нашей страны", - подчеркнули в Минобороны.
Новый учебный год в Вооруженных Силах Республики Беларусь начинается с 1 декабря.-0-
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