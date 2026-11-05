Годом совершенствования системы противодействия беспилотным авиакомплексам объявлен учебный год в ВС





Его глава подвел итоги подготовки Вооруженных Сил в 2025/2026 учебном году, а также определил задачи на следующий.





Важнейшей задачей он назвал повышение уровня боевой готовности отдельных подразделений, в первую очередь имеющих сокращенные сроки готовности к выполнению задач на направлениях, участках местности, где возможна эскалация обстановки, а также применение военной силы против Республики Беларусь.





Вторая задача - последовательная реализация комплекса мероприятий по строительству и развитию Вооруженных Сил. При этом основным направлением определено повышение боевого потенциала ВС в штатах мирного времени путем формирования новых подразделений, внедрения современных высокотехнологичных средств вооруженной борьбы, в том числе противодействия высокоточному оружию, беспилотным летательным аппаратам и информационным атакам.





Также в числе ключевых задач - подготовка органов военного управления и войск (сил), подготовка офицеров, поддержание вооружения, военной и специальной техники в боеготовом состоянии, а также обеспечение сохранности запасов материальных средств.

Еще одна задача - повышение уровня укомплектованности военными кадрами, в том числе через совершенствование мер по повышению престижа военной службы в обществе, социального статуса военнослужащих, а также мотивации граждан не только к срочной военной службе, но и к службе в рядах офицерского корпуса. Еще одна задача - повышение уровня укомплектованности военными кадрами, в том числе через совершенствование мер по повышению престижа военной службы в обществе, социального статуса военнослужащих, а также мотивации граждан не только к срочной военной службе, но и к службе в рядах офицерского корпуса.





"Итоги выполнения задач в этом учебном году свидетельствуют, что Вооруженные Силы отвечают требованиям сегодняшнего дня, а личный состав обладает достаточными боевыми и моральными качествами, необходимыми для успешного выполнения задач в интересах обеспечения обороноспособности нашей страны", - подчеркнули в Минобороны.





Новый учебный год в Вооруженных Силах Республики Беларусь начинается с 1 декабря.-0-





5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следующий учебный год в Вооруженных Силах (ВС) объявлен Годом совершенствования системы противодействия беспилотным авиационным комплексам. Это заявил министр обороны Виктор Хренин на оперативном сборе командного состава ВС, который завершился заседанием коллегии Министерства обороны, сообщили БЕЛТА в ведомстве.