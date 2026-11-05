Главы МИД, министры обороны и секретари совбезов стран ОДКБ встретятся в Москве 10 ноября

5 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности пройдет 10 ноября в Москве. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент БЕЛТА.



Мероприятие пройдет под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова. "Предусмотрен обмен мнениями о военно-политической обстановке, состоянии и перспективах развития ситуации в сфере глобальной и региональной безопасности, актуальных вопросах деятельности ОДКБ. Глава российского внешнеполитического ведомства проинформирует коллег о ходе реализации приоритетов председательства Российской Федерации в ОДКБ, которое в 2027 году переходит к Республике Таджикистан", - сказала Мария Захарова.



По ее словам, по итогам заседания предстоит одобрить проекты документов, выносимых на рассмотрение на высшем уровне в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, запланированной на 11 ноября в Москве. Ожидается также, что члены Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ 10 ноября примут участие в открытии и пленарном заседании, организованном в рамках российского председательства в ОДКБ Международного форума обеспечения коллективной безопасности.-0-