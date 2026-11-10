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Главные новости за 9 ноября

Опубликовано:

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Общество
10 ноября 2026, 07:00

Главные новости за 9 ноября

ВЧЕРА

Лукашенко: все районы в Беларуси по уровню развития должны стать не хуже Шкловского.
Председателям райисполкомов - приготовиться. Лукашенко намерен в ближайшее время встряхнуть социальную сферу.

Вольфович на встрече секретарей совбезов СНГ в Москве подчеркнул последовательность Минска в продвижении мирной повестки.

Секрета - немецкой делегации: Беларусь заинтересована в нормальных отношениях с Германией, но не любой ценой.

От техники до цифровизации городского хозяйства. Минск и Бишкек укрепляют сотрудничество.

Обеспечены кормами на 2027 год. Директор сельхозпредприятия в Полоцком районе о ставке на кукурузу.

Какие требования установлены в сфере аквакультуры, разъяснили в Минсельхозпроде.

Белорусы взяли пять золотых наград из шести на командном ЧМ по шашкам.

Дожди придут вместе с потеплением, но в выходные снова похолодает. Какой будет погода 10-15 ноября.
СЕГОДНЯ

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Молодежь в зоне риска: как не дать вовлечь в противоправную деятельность и терроризм". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре Республики Беларусь состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. Начало в 12.00.

Национальный пресс-центр Республики Беларусь проведет пресс-тур "Инфраструктура качества для защиты рынка и роста конкурентоспособности белорусского бренда", приуроченный ко Всемирному дню качества. Место проведения: Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации, Белорусский государственный институт метрологии. Начало в 14.30.

ЗАВТРА

Всемирный день шопинга.

Международный день энергосбережения.

205 лет назад родился Достоевский Федор Михайлович, русский писатель, мыслитель, философ и публицист. Предок писателя в 1506 году получил грамоту на д.Достоево (ныне Ивановский р-н Брестской обл.). Творчество Достоевского повлияло на мировую литературу. К наиболее значительным произведениям писателя относятся романы "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы", "Подросток", "Братья Карамазовы". В аг.Достоево действует литературно-краеведческий музей Ф.Достоевского. Умер в 1881 году.

90 лет назад родился Игнатьев Евгений Алексеевич, белорусский художник кино, живописец, заслуженный деятель искусств Беларуси (1978). В 1962-1995 годах - художник-постановщик, в 1987-1993 годах - главный художник киностудии "Беларусьфильм". Художник-постановщик художественных фильмов "Могила льва", "Люди на болоте", "Жди меня, Анна!" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1984). Умер в 2010 году.

80 лет назад родился Соловьев Владимир Алексеевич, летчик-космонавт СССР, ученый и конструктор, специалист в области управления полетом пилотируемых космических аппаратов и комплексов. Дважды Герой Советского Союза (1984, 1986).

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