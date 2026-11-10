Главные новости за 9 ноября





. Лукашенко намерен в ближайшее время встряхнуть социальную сферу. Председателям райисполкомов - приготовиться . Лукашенко намерен в ближайшее время встряхнуть социальную сферу.





























СЕГОДНЯ





В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Молодежь в зоне риска: как не дать вовлечь в противоправную деятельность и терроризм". Начало в 11.00.





В Национальном пресс-центре Республики Беларусь состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. Начало в 12.00.





Национальный пресс-центр Республики Беларусь проведет пресс-тур "Инфраструктура качества для защиты рынка и роста конкурентоспособности белорусского бренда", приуроченный ко Всемирному дню качества. Место проведения: Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации, Белорусский государственный институт метрологии. Начало в 14.30.





ЗАВТРА





Всемирный день шопинга.





Международный день энергосбережения.





205 лет назад родился Достоевский Федор Михайлович, русский писатель, мыслитель, философ и публицист. Предок писателя в 1506 году получил грамоту на д.Достоево (ныне Ивановский р-н Брестской обл.). Творчество Достоевского повлияло на мировую литературу. К наиболее значительным произведениям писателя относятся романы "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы", "Подросток", "Братья Карамазовы". В аг.Достоево действует литературно-краеведческий музей Ф.Достоевского. Умер в 1881 году.





90 лет назад родился Игнатьев Евгений Алексеевич, белорусский художник кино, живописец, заслуженный деятель искусств Беларуси (1978). В 1962-1995 годах - художник-постановщик, в 1987-1993 годах - главный художник киностудии "Беларусьфильм". Художник-постановщик художественных фильмов "Могила льва", "Люди на болоте", "Жди меня, Анна!" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1984). Умер в 2010 году.





80 лет назад родился Соловьев Владимир Алексеевич, летчик-космонавт СССР, ученый и конструктор, специалист в области управления полетом пилотируемых космических аппаратов и комплексов. Дважды Герой Советского Союза (1984, 1986).





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