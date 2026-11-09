Главные новости за 7-8 ноября 

Объединительный форум, калийные копи, проекты в АПК и образец для регионов. Итоги недели Президента.
В Беларуси отметили День Октябрьской революции.
"Страсти были нешуточные". Как прошел пятый чемпионат по колке дров среди СМИ.
БелАЭС суммарно выработала 70 млрд кВт.ч электроэнергии.
Руководители госорганов определили лучших игроков в настольный теннис на турнире "Красная ракетка".
Литвинович впервые в карьере стал чемпионом мира в личном зачете.
Самбистка Кондратьева стала двукратной чемпионкой мира, Жилинская взяла десятую медаль ЧМ.
СЕГОДНЯ
Департамент по энергоэффективности по 11 ноября проводит республиканскую информационно-образовательную акцию "Беларусь - энергоэффективная страна", приуроченную к Международному дню энергосбережения. В рамках акции будут проходить тематические мероприятия: круглые столы, обучающие семинары - для специалистов, открытые уроки и информационные часы, интеллектуальные игры, конкурсы и викторины - для детей и молодежи, мини-конкурсы - для подписчиков в социальных сетях, интервью, пресс-мероприятия - для представителей СМИ. Также специалисты территориальных органов Департамента по энергоэффективности в областных центрах и Минске проконсультируют по вопросам в сфере энергосбережения.
В Беларуси по 13 ноября проходит благотворительная кампания "Ваша дапамога". Все силы волонтеров Белорусского Красного Креста будут направлены на поддержку одиноких пожилых и престарелых, людей с инвалидностью и подопечных службы милосердия Белорусского Красного Креста. Подопечным окажут гуманитарную помощь, помогут по дому, проведут обучающие тренинги по уходу и активному долголетию. Каждый неравнодушный может поддержать кампанию и сделать пожертвование.
Временная экспозиция "С любовью в сердце", посвященная Году белорусской женщины, будет работать до 15 ноября в Национальном художественном музее Беларуси. На выставке представлено более 80 работ белорусских художниц и мастериц. Экспонируемые произведения представляют собой разнообразные виды изобразительного и прикладного искусства: от живописных полотен, скульптур и графических листов до ажурных вытинанок и самотканых рушников.
ЗАВТРА
Всемирный день науки за мир и развитие. Ежегодное празднование установлено в 2001 году по инициативе участников Всемирной конференции по науке, созванной ЮНЕСКО.
Всемирный день молодежи. В этот день в 1945 году основана Всемирная федерация демократической молодежи (ВФДМ).
Международный день бухгалтерии.
105 лет назад родился Ровдо Виктор Владимирович, белорусский хоровой дирижер, педагог, профессор, народный артист Беларуси (1978), народный артист СССР (1990). В 1939 году окончил Виленскую духовную семинарию, в 1951 году - Литовскую консерваторию. С 1951 года преподавал в Московской консерватории, хормейстер Государственного академического русского народного хора им. А.В. Свешникова. С 1956 года - хормейстер и дирижер Государственной академической хоровой капеллы Беларуси, одновременно преподавал в Белорусской академии музыки, с 1965 года - художественный руководитель и главный дирижер Академического хора Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь. Составил "Хрестоматию по чтению хоровых партитур", "Хрестоматию по белорусской хоровой оперной литературе", сборники "Хоровые концерты", "Хоровой венок" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1990). Умер в 2007 году.
75 лет назад родился Сухоруков Виктор Иванович, российский артист кино и театра, народный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах: "Брат", "Брат-2", "Комедия строгого режима" и др.
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