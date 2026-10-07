Главные новости за 6 октября

Лукашенко требует от ученых не "сказку", а нужный результат в обеспечении безопасности государства.
Рыженков назвал условие встречи Лукашенко и Трампа.
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"Беларусь последовательно продвигает миролюбивую и созидательную повестку". Алейник на Ассамблее МПС в Танзании.
Малый Тростенец: общая память о трагедии стала темой международной дискуссии в Вене.
Повышение гибкости энергосистемы, внедрение ИИ. Какие задачи стоят перед энергетикой Беларуси?
Минюст пояснил, как используются средства сверх лимита на благотворительном счете.
Белорусско-Российский студенческий медиафорум в Могилеве собрал более 100 участников.
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"Все данные - в одной точке". Директор "Белгеодезии" о том, как работает цифровая карта Беларуси.
Такое бывает раз в 8 лет. Белгидромет озвучил итоги сентября.
СЕГОДНЯ
Пресс-конференция на тему "Работа по вовлечению в хозоборот пустующих жилых домов и земельных участков. Реализация неиспользуемого государственного имущества" состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Участники пресс-конференции - представители Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь. Аккредитация СМИ по телефонам (8017) 311-33-70, (8044) 583-84-04, электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения от пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.
Более 300 участников из Беларуси и России соберет XIX фестиваль "Молодежь - за Союзное государство", который пройдет в Могилеве 7-11 октября. Фестиваль состоит из двух блоков: хореографического и вокального. Оценивать конкурсантов будет компетентное жюри. Также программа включает торжественные концерты открытия и закрытия фестиваля с участием популярных артистов из Беларуси и России, мастер-классы от членов жюри, творческие лаборатории, экскурсии по историческим местам, разнообразные развлекательные программы. Программа фестиваля стартует в Могилеве 7 октября. В этот день состоится вечер встречи и знакомства участников, а после члены жюри проведут жеребьевку Международного конкурса исполнителей молодежной песни и конкурса хореографических коллективов. Завершится день в 20.00 музыкальным представлением фонтанов на набережной реки Дубровенки.
ЗАВТРА
Всемирный день зрения.
90 лет назад родился Куравлев Леонид Вячеславович, российский актер, народный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Живет такой парень", "Золотой теленок", "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня" и др. Награжден орденами "Знак Почета" и "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Умер в 2022 году.
80 лет назад родился Горшков Александр Георгиевич, российский спортсмен (фигурное катание на коньках, спортивные танцы), заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР. Первый в истории олимпийский чемпион в танцах на льду, неоднократный чемпион мира и Европы (1970-1976), а также чемпион СССР (1969-1975) в паре с Л.А. Пахомовой. Благодаря искусству этих спортсменов танцы на льду стали самым зрелищным видом фигурного катания. Умер в 2022 году.
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