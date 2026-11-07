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Главные новости за 6 ноября

Опубликовано:

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Общество
07 ноября 2026, 09:00

Главные новости за 6 ноября

ВЧЕРА
 
Подготовка к семинару и новое производство. Большая командировка Лукашенко продолжилась в Шклове.
Дополнительные средства на строительство арендного жилья и инфраструктурных объектов будут выделены в 2026 году, соответствующий указ подписал Президент.
 
В Беларуси обновлена структура туристических информационных центров.
Кочанова на встрече с вице-премьером Лаоса отметила взаимную поддержку стран и важность парламентского диалога.
 
Хренин: на вооружение армии за год принято более 80 образцов техники.
Мультимодальный железнодорожный терминал открылся в "Великом камне".
 
Продвижение белорусских товаров на китайский рынок обсудили на полях CIIE в Шанхае.
В Беларуси создадут 15 новых центров раннего вмешательства для помощи детям с особенностями развития.
 
Уникальная больница, детский сад и модульный ФАП - какие подарки получают белорусы к 7 ноября.
Гран-при "Золата Лiстапада" получил фильм "Батька Минай. Партизанская легенда".
 
Музей обороны Брестской крепости планируют обновить.
Любовь, одиночество и полет души. В Большом театре готовят премьеру балета о Марке Шагале и людях его эпохи.
 
Самбистка Анфиса Копаева завоевала золото чемпионата мира в Узбекистане.
СЕГОДНЯ
 
7-8 ноября
 
Образовательная смена "ТЕХНО ЭВО: Территория открытий" проходит по 7 ноября в Национальном детском технопарке.
 
Центральный ботанический сад НАН Беларуси в дни осенних каникул проведет экскурсии для школьников. По 8 ноября для организованных групп состоятся экскурсии по экспозиционной оранжерее. Ребятам покажут растения с необычными цветками и вкусными плодами, расскажут о растениях, из которых делают ткани, краски и музыкальные инструменты, а также о тех, которые пережили миллионы лет и существуют по сей день.
 
Департамент по энергоэффективности по 11 ноября проводит республиканскую информационно-образовательную акцию "Беларусь - энергоэффективная страна", приуроченную к Международному дню энергосбережения. В рамках акции будут проходить тематические мероприятия: круглые столы, обучающие семинары - для специалистов, открытые уроки и информационные часы, интеллектуальные игры, конкурсы и викторины - для детей и молодежи, мини-конкурсы - для подписчиков в социальных сетях, интервью, пресс-мероприятия - для представителей СМИ. Также специалисты территориальных органов Департамента по энергоэффективности в областных центрах и Минске проконсультируют по вопросам в сфере энергосбережения.
 
Фестиваль искусств "Белорусская музыкальная осень" по 29 ноября проходит в Белорусской государственной филармонии. Программа фестиваля в этом году включает выступления ведущих белорусских творческих коллективов и солистов, а также их коллег из России, Италии, США, Израиля.
 
ЗАВТРА
 
8 ноября
 
Международный день КВН. В этот день (1961) в эфире состоялась первая игра Клуба веселых и находчивых (КВН).
 
Всемирный день без Wi-Fi.
 
Международный день радиологии.
 
Всемирный день пианиста.
 
110 лет назад родился Бенедиктов Георгий Михайлович, заслуженный архитектор Беларуси (1969). В 1943 году окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им.И.Репина. Работал в институтах "Белгоспроект", "Белгипроторг", преподавал в БПИ. Основные работы: в Минске - здания Белгосфилармонии, Дворец культуры тракторного завода, гостиницы "Юбилейная" и "Планета"; гостиницы "Интурист" в Бресте, "Могилев" в Могилеве и др. Умер в 1992 году.
 
100 лет назад родилась Аринина Людмила Михайловна, российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "Почти смешная история", "Свадьба старшего брата", "Новогодний рейс", "Склифосовский" и др. Умерла в 2026 году.
 
9 ноября
 
Международный день борьбы с фашизмом и антисемитизмом. Отмечается по инициативе ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы и международных европейских организаций. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года одновременно в Германии и Австрии начались массовые еврейские погромы, организованные руководством нацистской партии (Хрустальная ночь).
 
Международный день антиядерных акций.
 
9-15 ноября - Международная неделя науки и мира.
 
90 лет назад родился Шумаков Валерий Иванович, российский трансплантолог, академик РАМН (1988) и академик РАН (1994), Герой Социалистического Труда (1990). Первым в российской истории пересадил донорское сердце, печень, поджелудочную железу. Под его руководством разрабатывались и внедрялись в клиническую практику искусственные клапаны сердца, кардиостимуляторы, искусственные сердце и левый желудочек, аппараты вспомогательного кровообращения и др. Являлся автором и соавтором более 450 научных работ, порядка 20 монографий, 3 научных открытий, более 200 изобретений в области медицины. Лауреат Государственной премии СССР (1971). Умер в 2008 году.
 
90 лет назад родился Таль Михаил Нехемьевич, шахматист, гроссмейстер, заслуженный мастер спорта СССР, 8-й чемпион мира, шестикратный чемпион СССР. Умер в 1992 году.
 
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