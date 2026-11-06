Главные новости за 5 ноября

Лукашенко ориентирует на строительство по стране небольших ферм по откорму КРС мясных пород.
Лукашенко подписал распоряжение о награждении юбилейной медалью к 30-летию ВНС.
Беларусь и Лаос договорились развивать народную дипломатию и упрощать условия для бизнеса.
МИД Беларуси прокомментировал отказ Канады выдавать визы белорусским спортсменам.
Белорусские депутаты ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве с КНДР.
Законопроект по вопросам официальных геральдических символов принят депутатами в первом чтении.
БГМУ является брендом Беларуси - Ходжаев на праздновании юбилея вуза.
Хранители белорусских традиций. "Скарбница" отмечает 50-летний юбилей.
Обновленный завод по производству гидроцилиндров открыли в Кобрине.
Качество мобильной связи и интернета вдоль железных дорог в Беларуси улучшится.
В Беларуси определили растение 2027 года.
На ЧМ по самбо в Ташкенте выступят 16 белорусов.
Ноябрь включил зимний режим: в Беларуси ожидаются морозы до -7°С.
СЕГОДНЯ
Церемония закрытия XXXII Минского международного кинофестиваля "Лістапад" пройдет в минском кинотеатре "Москва" под девизом "С любовью из Беларуси".
Международный стоматологический форум "Стоматология Беларуси 2026" проходит по 6 ноября на площадке Минского международного выставочного центра (ул.Павлины Меделки, 24). В этом году форум принимает гостей и участников из 11 стран. Более 60 экспонентов представят на выставке свою продукцию.
XIV Минский молодежный фестиваль педагогических идей и решений проходит по 6 ноября. Участниками станут команды молодых педагогов со стажем работы до трех лет учреждений общего среднего и специального образования Минска, Бреста, Жлобина, Оршанского района Витебской области, а также Сочи. Будут организованы мастер-классы по использованию искусственного интеллекта в образовательном процессе, школа для взрослых, лекции, тренинги, спортивно-педагогическая игра-конкурс. Мероприятие пройдет на базе Минского городского образовательного центра "Лидер".
ЗАВТРА
В Республике Беларусь - День Октябрьской революции.
130 лет назад родился Чарот Михась (наст. Куделька Михаил Семенович), белорусский поэт. В 1917 году окончил Молодечненскую учительскую семинарию. Работал в газете "Савецкая Беларусь". Инициатор создания и руководитель (с 1923 года) литературного объединения "Маладняк", с 1927 года - член объединения белорусских писателей "Полымя". Автор поэтических сборников "Метель", "Избранные стихи", "Марина", "Корчма", пьес для детей и др. В 1937 году репрессирован. Реабилитирован в 1956 году.
125 лет назад родилась Зеленая Рина (Екатерина Васильевна), актриса, народная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "Подкидыш", "Весна", "Приключения Буратино", "Про Красную Шапочку", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и др. Умерла в 1991 году.
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