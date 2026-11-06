Главные новости за 5 ноября













МИД Беларуси прокомментировал отказ Канады выдавать визы белорусским спортсменам.





Законопроект по вопросам Законопроект по вопросам официальных геральдических символов принят депутатами в первом чтении.









Обновленный завод по Обновленный завод по производству гидроцилиндров открыли в Кобрине.













СЕГОДНЯ





Церемония закрытия XXXII Минского международного кинофестиваля "Лістапад" пройдет в минском кинотеатре "Москва" под девизом "С любовью из Беларуси".





Международный стоматологический форум "Стоматология Беларуси 2026" проходит по 6 ноября на площадке Минского международного выставочного центра (ул.Павлины Меделки, 24). В этом году форум принимает гостей и участников из 11 стран. Более 60 экспонентов представят на выставке свою продукцию.





XIV Минский молодежный фестиваль педагогических идей и решений проходит по 6 ноября. Участниками станут команды молодых педагогов со стажем работы до трех лет учреждений общего среднего и специального образования Минска, Бреста, Жлобина, Оршанского района Витебской области, а также Сочи. Будут организованы мастер-классы по использованию искусственного интеллекта в образовательном процессе, школа для взрослых, лекции, тренинги, спортивно-педагогическая игра-конкурс. Мероприятие пройдет на базе Минского городского образовательного центра "Лидер".





ЗАВТРА





В Республике Беларусь - День Октябрьской революции.





130 лет назад родился Чарот Михась (наст. Куделька Михаил Семенович), белорусский поэт. В 1917 году окончил Молодечненскую учительскую семинарию. Работал в газете "Савецкая Беларусь". Инициатор создания и руководитель (с 1923 года) литературного объединения "Маладняк", с 1927 года - член объединения белорусских писателей "Полымя". Автор поэтических сборников "Метель", "Избранные стихи", "Марина", "Корчма", пьес для детей и др. В 1937 году репрессирован. Реабилитирован в 1956 году.





125 лет назад родилась Зеленая Рина (Екатерина Васильевна), актриса, народная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "Подкидыш", "Весна", "Приключения Буратино", "Про Красную Шапочку", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и др. Умерла в 1991 году.





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