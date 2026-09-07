Главные новости за 5-6 сентября

Семья ШОС, Игры кочевников, череда докладов и голуби мира. Итоги недели Президента.
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"Настрой и подготовка воодушевляют". Вольфович о проверке одной из бригад внутренних войск.
Совместные белорусско-казахстанские учения торжественно открыли на полигоне Брестский.
Целое чипсовое поле и еще 14 сортов. Какой урожай картофеля ждем в этом году.
Изменение программ и нормативов. Как в школах и вузах Беларуси усиливают физподготовку.
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Сила традиций и энергия движения. Гродно отметил 898-летие.
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В Национальном пресс-центре Республики Беларусь состоится пресс-конференция на тему "Сохранение исторического наследия Беларуси. О проведении научной конференции "Оборонное зодчество Беларуси: к 500-летию Мирского замка". Начало в 12.00.
В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны по 15 сентября работает временная экспозиция "От Курска до Минска".
Выставочный проект "Codices librorum. Книжные коды" будет работать до 30 сентября в Национальной библиотеке Беларуси. На выставке можно увидеть более 250 экспонатов, разделенных тематически: редкие документы и фотографии, рассказывающие о ключевых моментах в истории создания Национальной библиотеки Беларуси, арт-книги, а также предметы искусства и редкие издания, демонстрирующие эволюцию книжного мастерства.
Выставочный проект "Фарфор и цветы" будет работать до 1 ноября в Национальном историческом музее. Выставка представит изделия Минского фарфорового завода с 1951 по 2009 год. Можно будет увидеть чайные и кофейные сервизы, вазы, декоративные тарелки и др.
ЗАВТРА
185 лет назад родился Богомолов Иван Семенович, русский архитектор, автор эскизов пьедестала, а также чугунных фонарей и ограды-цепи для памятника А.С.Пушкину в Москве. Умер в 1886 году.
115 лет назад родилась Кочеткова Анна Васильевна, актриса, заслуженная артистка Беларуси (1949). Работала в театрах России и Беларуси. Среди ролей: Колесникова ("Брестская крепость" К.Губаревича), Варя, Валя ("Парень из нашего города", "Русские люди" К.Симонова) и др. Умерла в 1993 году.
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