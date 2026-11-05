Главные новости за 4 ноября













на 1 ноября составили $14,257 млрд. Золотовалютные резервы Беларуси на 1 ноября составили $14,257 млрд.

























СЕГОДНЯ





В Национальном пресс-центре Республики Беларусь состоится пресс-конференция на тему "Вузовская наука сегодня: приоритетные направления, прикладные разработки, интеграция с реальным сектором экономики", приуроченная к Всемирному дню науки. Начало в 11.00.





В Беларуси по 6 ноября проходит республиканская патриотическая акция "Единство поколений: маршрут памяти". Мероприятие пройдет в формате автопоезда по всем областям страны. Участниками акции станут 55 финалистов Республиканского конкурса "Я патриот своей страны", не вошедших в основной состав участников белорусско-российского патриотического культурно-просветительского проекта "Поезд Памяти". Ребятам предстоит преодолеть более тысячи километров, посетить знаковые исторические и культурные места, а также познакомиться с современными достижениями, традициями и жизнью регионов Беларуси. 5 ноября маршрут пройдет через Минскую область и Гродно. В мемориальном комплексе "Хатынь" ребята посетят музейную и уличную экспозиции. В Гродно они познакомятся с историческим центром города, побывают в Старом и Новом замках и послушают концерт органной музыки.





Международный стоматологический форум "Стоматология Беларуси 2026" пройдет по 6 ноября на площадке Минского международного выставочного центра (ул. Павлины Меделки, 24). В этом году форум принимает гостей и участников из 11 стран. Более 60 экспонентов представят на выставке свою продукцию.





ЗАВТРА





Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. 5 ноября 2001 года Генеральная Ассамблея ООН объявила, что ежегодно 6 ноября отмечается Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Принимая это решение, ООН учитывала, что ущерб, причиняемый окружающей среде во время вооруженных конфликтов, приводит к ухудшению состояния экосистем и природных ресурсов на длительный период после прекращения конфликтов и часто затрагивает не только одно государство и не только нынешнее поколение. Стороны, участвующие в боевых действиях, несут ответственность за соблюдение международных норм и соглашений, которые регулируют ведение войны.





Международный день памяти животных, погибших от рук человека.





80 лет назад родился Васильев Анатолий Александрович, российский актер, народный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах "Борис Годунов", "Михайло Ломоносов", "Зачем алиби честному человеку?" и др.





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