Главные новости за 31 октября - 1 ноября

Точки роста с Монголией, "белорусские" регионы в России, женская амнистия и подарок народу. Итоги недели Президента.
Рыженков раскрыл подробности международного графика Лукашенко, включая зарубежные визиты.
"Как увидели чистое белорусское небо - эмоции не передать!" Гуманитарная миссия в Алешках в деталях.
Делегация из Мьянмы изучит туристический потенциал Беларуси.
Санкции сняты. Boeing возвращается к полноценному сотрудничеству с "Белавиа" - Рыбаков.
Крылья страны: как "Белавиа" держит высоту и открывает новые направления.
Когда в Беларуси запустят российский аналог Starlink, рассказали в Минсвязи.
В Беларуси повысились размеры бюджета прожиточного минимума.
От "Брестской крепости" до новых проектов: как Союзное государство развивает совместное кинопроизводство.
Дальше - ярче и интереснее. Стартовал юбилейный сезон Республиканской хоккейной лиги.
Белорусы завоевали 13 медалей чемпионата Европы по плаванию среди глухих.
Курс на похолодание. Какой будет погода на неделе, рассказал синоптик.
СЕГОДНЯ
Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко проведет личный прием граждан и представителей юридических лиц в Палате представителей.
В Беларуси с 2 по 6 ноября состоится республиканская патриотическая акция "Единство поколений: маршрут памяти". Мероприятие пройдет в формате автопоезда по всем областям страны. Участниками акции станут 55 финалистов Республиканского конкурса "Я патриот своей страны", не вошедших в основной состав участников белорусско-российского патриотического культурно-просветительского проекта "Поезд Памяти". За пять дней ребятам предстоит преодолеть более тысячи километров, посетить знаковые исторические и культурные места, а также познакомиться с современными достижениями, традициями и жизнью регионов Беларуси. Маршрут автопоезда начнется 2 ноября в Минске. В программе - торжественное открытие акции, посещение Центра технического творчества детей и молодежи, Национальной библиотеки Беларуси, Образовательного центра безопасности и жизнедеятельности МЧС, а также музейных экспозиций.
Открытие заключительного этапа ХII открытого международного фестиваля-конкурса "Творчество без границ" пройдет в Минске.
ЗАВТРА
225 лет назад родился Бедекер Карл, немецкий издатель и книгопродавец, организатор фирмы в г.Кобленце (1827), специализировавшейся на издании географических и туристических путеводителей, получивших международное признание. Умер в 1859 году.
125 лет назад родился Мальро Андре, французский писатель, теоретик искусства, государственный и общественный деятель. Был активным участником движения Сопротивления. Министр культуры (1959-1969). На его работах "воспитывались" такие выдающиеся французские философы и писатели, как Альбер Камю и Жан Гренье. Автор трактата по философии искусства "Голоса безмолвия". Умер в 1976 году.
95 лет назад родилась Моника Витти (настоящее имя - Мария Луиза Чечарелли), одна из ведущих актрис итальянского кино. Известность получила, снимаясь в фильмах Микеланджело Антониони "Приключение", "Ночь", "Затмение". Обладательница многих наград международных кинофестивалей. Умерла в 2022 году.
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