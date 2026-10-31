Главные новости за 30 октября

30 октября
Новую Городскую инфекционную больницу открыли в Минке с участием Президента Беларуси.
Законопроекты о республиканском бюджете на 2027 год и об изменении Налогового кодекса приняты депутатами в первом чтении.
Законопроект по вопросам внешней трудовой миграции внесен в Палату представителей.
Боевое знамя получил противоминный центр Вооруженных Сил Беларуси.
На Минскую конференцию по евразийской безопасности приедут более 600 участников из порядка 50 стран.
Правительство РФ продлило ввоз товаров из Беларуси без обеспечительного платежа по 30 июня 2027 года.
"Не только удержать положительную динамику". Крупко о ключевой задаче соцэкономразвития области до конца года.
"БГУ - это фундаментальное образование и путевка в жизнь". Иванец о 105-летии вуза.
XXXII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" открылся в кинотеатре "Москва".
"Эпатаж, так эпатаж". Как Василина Хондошко меняет мировое синхронное плавание.
СЕГОДНЯ
31 октября-1 ноября
Национальный пресс-центр Республики Беларусь проведет круглый стол на тему "Кинопроизводство, прокат фильмов, фестивальная жизнь на пространстве Союзного государства". Место проведения: Национальная библиотека Беларуси. Начало в 10.30.
XXХII Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" пройдет по 6 ноября под слоганом "Смотри. Живи. Цени". Участниками конкурса станут более 130 фильмов из 55 стран. Показы пройдут на пяти ключевых площадках Минска: в кинотеатрах "Москва", "Победа", "Центральный", "Беларусь" и "Пионер".
Республиканский проект "Школа молодого избирателя" проходит по 31 октября в Академии управления при Президенте. Участниками стали 36 молодых людей из всех регионов страны - финалисты республиканской олимпиады по вопросам теории и практики избирательного процесса, члены Молодежного совета при ЦИК и лидеры общественных объединений. Программа включает форсайт-дискуссии, деловые игры, тренинги и дебаты.
Республиканская профилактическая акция МЧС "За безопасность вместе" проходит в Беларуси по 1 ноября.
ЗАВТРА
1 ноября
Республике Беларусь - День работников гражданской авиации.
Всемирный день вегана. Отмечается с 1994 года. 1 ноября 1944 года в британской столице было образовано Веганское общество, члены которого категорически не признавали животных жиров, принимали в пищу только растительные продукты и не носили одежду, изготовленную из меха, шелка или шерсти. Главная идея веганства заключалась в том, чтобы не навредить представителям животного мира.
255 лет назад родился Неверовский Дмитрий Петрович, русский генерал-лейтенант, участник Наполеоновских войн. 14 августа 1812 года отряд под его командованием оказал упорное сопротивление превосходящим силам французской конницы И.Мюрата под Красным, что сорвало план Наполеона отрезать русские войска от Смоленска. Умер в 1813 году.
2 ноября
В Республике Беларусь - День памяти.
Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. В 2013 году на 68-й сессии Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 68/163, в которой постановила провозгласить 2 ноября Международным днем прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Резолюция настоятельно призывает государства-члены принять конкретные меры в борьбе с безнаказанностью. Дата была избрана в память о двух французских журналистах, убитых в Мали 2 ноября 2013 года.
105 лет назад родился Давыдов Николай Сергеевич, участник освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945). В Красной армии - с 1940 года. Отличился при освобождении Витебска, Орши, Минска и ликвидации минского "котла". Погиб в авиационной катастрофе в 1949 году.
90 лет назад родился Гудак Семен Павлович, белорусский ученый, горный инженер-гидрогеолог, кандидат геолого-минералогических наук (1974). В 1958 году окончил Днепропетровский горный институт. Основные направления исследований: изучение закономерностей формирования подземных вод Беларуси, поиск, разведка и промышленная оценка месторождений подземных вод и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1998). Умер в 2010 году.
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