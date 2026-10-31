Главные новости за 30 октября

XXХII Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" пройдет по 6 ноября под слоганом "Смотри. Живи. Цени". Участниками конкурса станут более 130 фильмов из 55 стран. Показы пройдут на пяти ключевых площадках Минска: в кинотеатрах "Москва", "Победа", "Центральный", "Беларусь" и "Пионер".





Республиканский проект "Школа молодого избирателя" проходит по 31 октября в Академии управления при Президенте. Участниками стали 36 молодых людей из всех регионов страны - финалисты республиканской олимпиады по вопросам теории и практики избирательного процесса, члены Молодежного совета при ЦИК и лидеры общественных объединений. Программа включает форсайт-дискуссии, деловые игры, тренинги и дебаты.



