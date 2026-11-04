Главные новости за 3 ноября

Ждать ли мира, кого сдерживает Трамп и в чем не тянут ООН и ОБСЕ. Речь Лукашенко на Минской конференции.
Практический разворот к многополярности. Как его видят участники Минской конференции по безопасности?
Практические испытания новой техники. Турчин с рабочей поездкой посетил Витебскую область.
В ООН принята резолюция Беларуси о предотвращении появления новых видов оружия массового уничтожения.
Перцов: ни одна страна не сможет в одиночку решить проблемы безопасности ИИ.
Более 11 млн тонн зерна с учетом рапса и кукурузы намолотили в Беларуси.
Результат кропотливой работы всех хозяйств - Кушнаренко о рекордном намолоте зерна в Минской области.
В Беларуси во время осенних каникул около 68 тыс. детей отдыхают в школьных лагерях.
В Беларуси спасли малыша с пороком диафрагмы, несовместимым с жизнью.
"Белпочта" выплатит пенсии и пособия за 7 ноября досрочно.
СЕГОДНЯ
В пресс-центре Дома прессы пройдет брифинг "Одно окно": экстерриториальный принцип и новые подходы к административным процедурам". Начало в 11.00.
Международный стоматологический форум "Стоматология Беларуси 2026" пройдет с 4 по 6 ноября на площадке Минского международного выставочного центра (ул.Павлины Меделки, 24). В этом году форум принимает гостей и участников из 11 стран. Более 60 экспонентов представят на выставке свою продукцию.
XIV Минский молодежный фестиваль педагогических идей и решений пройдет с 4 по 6 ноября. Участниками станут команды молодых педагогов со стажем работы до трех лет учреждений общего среднего и специального образования Минска, Бреста, Жлобина, Оршанского района Витебской области, а также Сочи. Будут организованы мастер-классы по использованию искусственного интеллекта в образовательном процессе, школа для взрослых, лекции, тренинги, спортивно-педагогическая игра-конкурс. Мероприятие пройдет на базе Минского городского образовательного центра "Лидер".
ЗАВТРА
В Республике Беларусь - День военной разведки.
110 лет назад родился Малиновский Николай Иванович, белорусский актер, заслуженный артист Беларуси. В 1940 году окончил Ивановское театральное училище. В 1959-1982 годах - в Гомельском областном драматическом театре. Среди ролей: Мамаев ("На всякого мудреца довольно простоты" А.Островского), Шикович ("Сердце на ладони" по И.Шамякину), Борис Николаевич ("Война под крышами" по А.Адамовичу) и др. Умер в 1991 году.
100 лет назад родилась Семенкина Екатерина Ефимовна, российская певица, педагог, народная артистка РСФСР. Умерла в 2009 году.
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