Главные новости за 29 сентября

Лукашенко: политика многовекторности никак не отдаляет Беларусь от России.
Правительство закрепило условия развития рынка социальных услуг и поддержки частных социальных пансионатов.
Кочанова: Узбекско-белорусский межпарламентский форум приближает цель - товарооборот в $2 млрд к 2030 году.
Общее медиапространство и свободная торговля: что обсудили постпреды стран СНГ в Минске.
Беларусь и Куба планируют наращивать взаимную торговлю и развивать фармакологические проекты.
Знамя 1939 года и редкие издания. В Минске представили возвращенные исторические ценности.
В Минске прошел суперфинал конкурса профмастерства педработников "Учитель года Беларуси".
Обратная связь и увлекательный контент. В Минске обсудили тренды молодежного блогинга на медиафоруме "PROдвижение".
"Идем в библиотеку вместе с РИКЗ". В Беларуси обновлен формат репетиционного тестирования.
Акция "Дай лесу новае жыццё!" пройдет в Беларуси с 17 по 24 октября.
Новации закона о питьевом водоснабжении и водоотведении разъяснили в МЖКХ.
Новый сервис по доставке багажа пассажирам заработал в Национальном аэропорту Минск.
СЕГОДНЯ
II Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" пройдет в Минске с 30 сентября по 2 октября. Масштабная экспозиция и насыщенная деловая программа объединят лидеров индустрии из Беларуси, России и других стран ЕАЭС с целью развития кооперационных цепочек и трансфера передовых технологий. Белорусская экспозиция развернется на площади свыше 2,5 тыс. кв.м. Более 50 отечественных предприятий представят свои новинки.
XXIX Международный фестиваль анимационных фильмов "Анимаевка-2026" пройдет в Могилеве с 30 сентября по 2 октября. В традиционной программе будут три конкурса: анимационных фильмов, детского анимационного творчества и детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества. Кроме того, в этом году впервые появится номинация "Лучший аниматор анимационного фильма". В состав жюри фестиваля вошли признанные профессионалы из Беларуси, России, Казахстана, Китая и Сербии. Запланированы различные презентации и выставки, творческие мастер-классы, лаборатории и встречи с мастерами отечественной школы анимации и специалистами из России, в том числе с представителями легендарной киностудии "Союзмультфильм". Впервые пройдут творческая встреча и мастер-класс по китайской анимации.
Республиканская ярмарка вакансий для пожилых людей и людей с инвалидностью пройдет в Беларуси по 2 октября. Свои вакансии предложат более 2,5 тыс. предприятий из самых разных сфер. Поступит около 26 тыс. предложений о работе. Специалисты проведут консультации по законодательству о занятости, социальном обслуживании и пенсионном обеспечении. Примут участие представители общественных объединений людей с инвалидностью.
ЗАВТРА
В Республике Беларусь - День пожилых людей.
115 лет назад родился Катков Сергей Петрович, белорусский живописец и педагог, заслуженный учитель Беларуси (1966). В 1937-1939 годах, 1946-1955 годах - художник-педагог и руководитель художественной студии при Минском дворце пионеров и школьников, в 1956-1968 годах - преподаватель Минского художественного училища, в 1963-1965 годах - Республиканской художественной школы-интерната по музыке и изобразительному искусству (ныне - ГУО "Гимназия-колледж искусств им. И.О.Ахремчика"). Работал в жанрах пейзажа и натюрморта. Умер в 1976 году.
115 лет назад родился Бондарчук Петр Федорович, полный кавалер ордена Славы. В Великую Отечественную войну на фронте с 1944 года. Пулеметчик рядовой Бондарчук при овладении Висленским плацдармом осенью 1944 года двое суток отбивал контратаки врага, удерживал захваченный рубеж до подхода батальона; в боях за польский город Познань в феврале 1945 года с напарником овладел опорным пунктом, уничтожил семь гитлеровцев; при ликвидации Познанской группировки противника принял на себя командование отделением и не позволил вражескому подразделению вырваться из окружения. Умер в 1996 году.
105 лет назад родилась Климова Александра Ивановна, белорусская актриса, народная артистка СССР (1969), народная артистка Беларуси (1963). С 1956 года работала в Национальном академическом драматическом театре им.М.Горького, одновременно в 1981-1988 годах преподавала в Белорусском татрально-художественном институте (ныне - Белорусская государственная академия искусств). Исполнила крупные роли классического мирового и отечественного репертуара. Снялась в фильмах "Карантин", "Потому что люблю", "Вся королевская рать", "Атланты и кариатиды" и др. Умерла в 2005 году.
80 лет назад родилась Яикова Валентина Кузьмовна, белорусская спортсменка (самолетный, вертолетный спорт), заслуженный мастер спорта СССР по самолетному (1978), мастер спорта СССР по вертолетному (1975) спорту. 17-кратная чемпионка мира, 10-кратная чемпионка Европы, 12-кратная чемпионка СССР, 4-кратная чемпионка Беларуси. Всего за свою спортивную карьеру стала обладательницей 198 медалей (105 золотых, 52 серебряных, 41 бронзовой). Умерла в 2021 году.
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