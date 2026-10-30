Главные новости за 29 октября

По каждому из приоритетов Программы-2030 уже По каждому из приоритетов Программы-2030 уже достигнуты первые весомые результаты - Чеботарь.

Под национальным флагом . Семь белорусов выступят на юношеской Олимпиаде в Сенегале.

СЕГОДНЯ

В Национальном пресс-центре Республики Беларусь состоится пресс-конференция, посвященная открытию Минского международного кинофестиваля "Лістапад". Место проведения: кинотеатр "Москва" (г.Минск, пр.Победителей, 13, зал № 2). Начало в 11.00.

XXХII Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" пройдет с 30 октября по 6 ноября под слоганом "Смотри. Живи. Цени". Участниками конкурса станут более 130 фильмов из 55 стран. Показы пройдут на пяти ключевых площадках Минска: в кинотеатрах "Москва", "Победа", "Центральный", "Беларусь" и "Пионер". Фильмом-открытием станет белорусско-российская кинолента "Батька Минай. Партизанская легенда". Сам фильм участвует и в конкурсном показе, на который приедет режиссер фильма, народный артист Российской Федерации Игорь Угольников. Кроме того, на базе Академии искусств, киностудии "Беларусьфильм" и БГУКИ пройдут творческие встречи, мастер-классы с гостями и участниками кинофестиваля.

Гастроли Сургутского музыкально-драматического театра пройдут в Белорусском государственном академическом театре юного зрителя 30 и 31 октября. 30 октября зрителям представят спектакль "Идиот" по роману Федора Достоевского, а 31 октября - мюзикл по сказке Карло Коллоди "Пиноккио". Зрителей ждут живой вокал и танцевальные номера, яркие костюмы и декорации.

В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси с 30 октября по 1 ноября можно будет познакомиться с коллекцией цитрусовых и других плодовых растений.

ЗАВТРА

Международный день экономии.

Международный день Черного моря. Объявлен в рамках стратегического плана действий, подписанного в 1996 году в Стамбуле представителями шести стран региона Черного моря.

Всемирный день городов. Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году.

90 лет назад родился Бобков Владимир Васильевич, белорусский ученый в области вычислительной математики, доктор физико-математических наук (1966), профессор (1989). Окончил БГУ. Основное направление научной деятельности - исследование теории численных методов решения дифференциальных уравнений, в том числе жестких. Автор более 200 научных трудов, среди которых 10 книг (учебные пособия и монографии). Награжден медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина" (1970), Грамотой Верховного Совета БССР (1971), медалью "Ветеран труда" (1990), нагрудным знаком "Отличник образования Республики Беларусь" (2000), Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь (2001). Умер в 2020 году.

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