Главные новости за 28 октября

"Главное - женщина". Лукашенко поручил МВД разработать законопроект "Об амнистии".
Лукашенко утвердил новации по вопросам республиканской системы мониторинга общественной безопасности.
Указом Президента изменен порядок проведения обязательной государственной дактилоскопии.
Турчину показали перспективные образцы вооружения и военной техники.
Прямые авиарейсы, медицина. Рыженков и глава МИД Вьетнама рассмотрели гуманитарную повестку сотрудничества.
Кочанова: у Совета Республики славная история, которую писали настоящие профессионалы своего дела.
Сергеенко: в Витебской области созданы условия для дальнейшего социально-экономического развития.
Кооперацию стран ЕАЭС в промышленности и сельском хозяйстве обсудили Петкевич и министр ЕЭК.
Изучение космоса, Лунная программа и новые проекты: белорусские и китайские ученые развивают сотрудничество.
Больше ЭЗС, реконструкция сетей. Как в Беларуси планируют развивать инфраструктуру для электротранспорта.
Более 10,6 млн тонн зерна с учетом рапса и кукурузы намолотили в Беларуси.
Новую книгу из серии "Геноцид белорусского народа", посвященную сожженным деревням, презентовали в Минске.
Стал известен чемпион битвы караваев.
Более 60 образов и платье весом 15 кг. Чем удивит белоруска на конкурсе "Мисс Вселенная".
СЕГОДНЯ
В Национальном пресс-центре Республики Беларусь состоится пресс-конференция, посвященная Дню работников гражданской авиации. Начало в 15.00.
Торжественное открытие выставки "Витебский феномен. XX / XXI" витебской областной организации ОО "Белорусский союз художников" состоится в минском Дворце искусства. Масштабный выставочный проект представит панораму художественной жизни Витебска более чем за 100 лет. В экспозиции будут собраны произведения свыше 120 мастеров из коллекции Витебского областного краеведческого музея.
XXX Белорусский энергетический и экологический форум и выставка "Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро" (EnergyExpo) проходят по 30 октября в Минском международном выставочном центре. Насыщенная деловая программа форума включает множество мероприятий, среди которых конференции, семинары, конкурсы, круглые и дискуссионные столы, презентации компаний - участниц выставки.
ЗАВТРА
275 лет назад родился Шеридан Ричард Бринсли, британский драматург, театральный и общественный деятель. Автор комедий "Соперники", "Поездка в Скарборо", "Школа злословия". Умер в 1816 году.
130 лет назад родился Новиков Анатолий Григорьевич, русский композитор, народный артист СССР (1970), Герой Социалистического Труда (1976). Автор песен "Смуглянка", "Звенит гитара над рекою", "Размечтался солдат молодой". Лауреат Государственной премии СССР (1946, 1948). Умер в 1984 году.
85 лет назад родился Хенш Теодор, немецкий физик. Лауреат Нобелевской премии по физике (2005) за вклад в развитие лазерной спектроскопии.
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