Главные новости за 27 октября

Лукашенко на встрече с губернатором Санкт-Петербурга предложил возродить практику по закреплению за Беларусью ряда российских городов и регионов.
Правительства Беларуси и Санкт-Петербурга подписали дорожную карту сотрудничества на 2027-2031 годы.Беларусь и Россия подписали правила работы общего рынка электроэнергии.
Рыженков направился с официальным визитом во Вьетнам.
Беларусь и Мьянма подписали дорожную карту о сотрудничестве в сфере энергетики.
Живая память в строках с передовой: БЕЛТА представила проект "Судьбы, сложенные в треугольник" в Уфе.
"За этой цифрой скрываются непрожитые жизни". Головченко о значении концерта-реквиема "Каждый третий".
Новые правила охраны труда на культурно-зрелищных мероприятиях начали действовать в Беларуси.
Эффект погружения в работу энергосистемы: что представили на выставке Energy Expo.
Международные выставки по деревообработке и дорожному строительству открылись в Минске.
Операцию по лечению глубокого инфильтративного эндометриоза с использованием ICG впервые провели в Беларуси.
Эксперименты в лаборатории и интерактивные форматы. Чем заняться ребенку на осенних каникулах.
"Здесь чувствуешь себя в безопасности". Блогеры из Индии продолжают знакомство с Беларусью.
Более 50 наград: белорусские кикбоксеры вернулись с чемпионата мира.
СЕГОДНЯ
Национальный пресс-центре Республики Беларусь проведет пресс-тур "Движение за совершенствование качества белорусских товаров на примере предприятий Витебской области, продукция которых удостоена Государственного знака качества". есто проведения: Республика Беларусь, Витебская область. Начало в 10.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Финансовая культура как основа благополучия: тренды в инвестициях и цифровых технологиях". Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Сохранение исторической правды: память, которая объединяет. Презентация книги "Геноцид белорусского народа. Сожженные деревни". Начало в 15.00.
Лекцию "Образы филологического поколения: взгляд из Художественного" проведут в зале белорусского искусства ХІХ - начала ХХ века Национального художественного музея Беларуси. На лекции расскажут, как в живописных портретах, графике и дружеских шаржах раскрываются характеры, личные взаимоотношения и внутренний мир известных белорусских литераторов Владимира Короткевича, Нила Гилевича, Григория Бородулина и их современников. Лекция дополнится экспонированием живописных и графических работ, которые на один вечер будут представлены публике.
ЗАВТРА
Всемирный день больных псориазом. Проводится по инициативе Международной федерации ассоциаций псориаза.
Всемирный день борьбы с инсультом. Учрежден 29 октября 2006 г. на региональном Всемирном конгрессе по инсульту в Кейптауне.
Международный день ухода и поддержки.
Международный день Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
165 лет назад родился Рябушкин Андрей Петрович, русский живописец. Мастер жанровых и исторических картин, в основном воссоздающих московский быт XVII века. Более 100 картин экспонируются в Русском музее, в Третьяковской галерее, во Всероссийском музее А.С.Пушкина, Научно-исследовательском музее Российской Академии художеств, Псковском художественном музее. Умер в 1904 году.
80 лет назад родился Алпеев Александр Николаевич, белорусский поэт, публицист, ученый. Окончил БГУ. В 1980-1993 годах - доцент кафедры истории КПСС гуманитарных факультетов БГУ. В 1994 году организовал и возглавил Международный гуманитарно-экономический институт (МГЭИ). Опубликовал ряд поэтических и публицистических произведений на русском и белорусском языках. Автор монографий, учебно-методических пособий. Умер в 2017 году.
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