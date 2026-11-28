



















о влиянии приграничного забора на состояние Беловежской пущи. Беларусь предложила Польше провести консультации о влиянии приграничного забора на состояние Беловежской пущи.









"Пример чести, отваги и настоящего служения Родине": в Минске выбрали "Курсанта года"





"Белавиа" летом запустит чартерные рейсы в Тунис по двум направлениям.









СЕГОДНЯ





28-29 ноября





Спортивное шоу "Грани невозможного" состоится 28 ноября в "Минск-Арене". Оно соединит различные виды спорта и жанры искусства, а также национальный колорит разных стран. Свое мастерство вместе с белорусскими спортсменами и артистами покажут представители России, Грузии, Китая и Франции. Среди участников - титулованные фигуристы Роман Костомаров, Оксана Домнина и Евгения Медведева. Специальный музыкальный гость - известный российский исполнитель МОТ.





Республиканская выставка-ярмарка "Творения сердец" пройдет в Минске в атриуме ТЦ "Столица" по 29 ноября. Более 200 мастеров с инвалидностью представят работы, созданные в кружках и мастерских учреждений социального обслуживания. На ярмарке можно будет выбрать подарки к Новому году: елочные игрушки, свечи, украшения, картины и изделия из дерева и глины. Будет работать инклюзивное арт-кафе. Помимо самой выставки-ярмарки гости смогут поучаствовать в мастер-классах для взрослых и детей по росписи пряников, гипсовых подсвечников и фигурок, плетению украшений из кожи, декорированию свечей, по изготовлению новогодних украшений, кукол-мотанок из ткани и лоскута, интерьерных картин с применением натуральных природных материалов (шерсть, лен, шишки), поздравительных открыток, календарей. В программе также фестиваль творчества людей с инвалидностью. Он пройдет 28 ноября. Выступят солисты и творческие коллективы из разных регионов страны.





XXXVII Международный фестиваль современной хореографии в Витебске (IFMC) проходит по 29 ноября. 28 ноября отобранные жюри финалисты предстанут на сцене КЗ "Витебск". Также в этот день зрителей ждут спектакль "Красота" (совместная постановка Белорусского государственного молодежного театра и артистов из Перми) и коллаж-перформанс "Воздушные замки" танцевальной компании Or Works из США.





Фестиваль искусств "Белорусская музыкальная осень" по 29 ноября проходит в Белорусской государственной филармонии. Программа фестиваля в этом году включает выступления ведущих белорусских творческих коллективов и солистов, а также их коллег из России, Италии, США, Израиля.





ЗАВТРА





29 ноября





Международный день солидарности с палестинским народом. Отмечается в соответствии с резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1977 года. Приурочен к годовщине принятия 29 ноября 1947 года Генеральной Ассамблеей ООН резолюции, предусматривающей создание в Палестине двух независимых государств - еврейского и арабского и выделение города Иерусалима в самостоятельную административную единицу.





75 лет назад родился Гвоздиков Александр Николаевич, белорусский скульптор. В 1976 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работает в монументальной и станковой пластике. Среди работ: памятник святым Петру и Февронии, "Портрет отца", серии "Рождение полета" и "Цена победы", памятники художникам М.Шагалу, И.Хруцкому, народному артисту Беларуси Г.Дубову и др.





60 лет назад родился Миронов Евгений Витальевич, российский актер, народный артист Российской Федерации (2004). Снимался в фильмах "Анкор, еще анкор!", "Утомленные солнцем", "Мусульманин" и др. Двукратный лауреат Государственной премии Российской Федерации.





30 ноября





День памяти жертв применения химического оружия.





Всемирный день домашних животных.





Международный день защиты информации.





70 лет назад родился Кеда Александр Александрович, певец, заслуженный артист Республики Беларусь (2003). В 1980 году окончил Белорусскую консерваторию, с этого же года - солист Большого театра Беларуси. Среди партий: Борис Тимофеевич ("Леди Макбет Мценского уезда" Д. Шостакович), Бартоло ("Севильский цирюльник" Дж. Россини), Рыгор "Дикая охота короля Стаха" В.Солтан), Мудрец ("Турандот" Дж. Пуччини) и др.





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