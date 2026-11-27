ВЧЕРА
Лукашенко внес в парламент законопроект "Об амнистии в связи с Годом белорусской женщины".
Кто подпадает под амнистию в связи с Годом белорусской женщины? Чуприс раскрыла детали законопроекта.
Кочанова: те, кто стоял у истоков плечом к плечу с молодым Президентом, создавали прочную правовую основу государства.
Вольфович о проверке боеготовности: охвачены все вопросы, связанные с формированием отрядов народного ополчения.
Перцов: мы находимся в условиях информационной войны и не имеем права проиграть.
Сохранение наследия и исторической памяти. Рыженков о работе Национальной комиссии Беларуси по делам ЮНЕСКО.
Белорусско-никарагуанские отношения вышли на качественно новый уровень - МИД.
Беларусь укрепляет сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности с Узбекистаном и Египтом.
Количество новых дел о несостоятельности и банкротстве устойчиво снижается - Минэкономики.
Тысячи тонн под климат-контролем. Как в стабфондах сохраняют урожай до весны.
Патриотизм, практика и крутые эмоции. В Могилевской области закрыли третий трудовой семестр.
Мирский замок вошел в топ-100 мирового рейтинга.
Белорусские полярники приступили к работе на станции в Антарктиде.
Температура упадет до -17°С: синоптики предупредили о резком усилении морозов.
СЕГОДНЯ
Республиканская выставка-ярмарка "Творения сердец" пройдет в Минске в атриуме ТЦ "Столица" 27-29 ноября. Более 200 мастеров с инвалидностью представят работы, созданные в кружках и мастерских учреждений социального обслуживания. На ярмарке можно будет выбрать подарки к Новому году: елочные игрушки, свечи, украшения, картины и изделия из дерева и глины. Будет работать инклюзивное арт-кафе. Помимо самой выставки-ярмарки гости смогут поучаствовать в мастер-классах для взрослых и детей.
Финал конкурса красоты "Леди Беларусь" пройдет в Минске.
Победителя республиканского конкурса "Курсант года", приуроченного к 85-летию с начала Великой Отечественной войны, определят в Минске.
XXXVII Международный фестиваль современной хореографии в Витебске (IFMC) проходит по 29 ноября.
ЗАВТРА
Всемирный день сострадания.
90 лет назад родилась Захаревич Мария Георгиевна, актриса, народная артистка Беларуси (1977). В 1957 году окончила Белорусский театрально-художественный институт. Среди лучших ролей: Ганна ("Люди на болоте" И.Мележа), Зося Савич ("Сердце на ладони" И.Шамякина), Нина, Женщина ("Рядовые", "Порог" А.Дударева) и др. Снялась в фильмах "Руины стреляют", "Зимородок" и др. За участие в радиоспектаклях "Рыбакова хата" и "Хамутиус" удостоена Государственной премии Беларуси (1984).
80 лет назад родился Зинченко Анатолий Иванович, белорусский ученый в области биотехнологии соединений нуклеиновой природы, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор биологических наук, профессор. В 1970 году окончил МГУ им.М.Ломоносова. Автор более 600 научных работ, из них 20 монографий и глав в коллективных монографиях, 46 авторских свидетельств на изобретения и патентов. Основными направлениями его научно-практической деятельности являются конструирование высокоактивных штаммов бактерий - сверхпродуцентов ферментов нуклеинового обмена, разработка биотехнологии получения природных и модифицированных нуклеотидов и нуклеозидов, востребованных в производстве фармакологически важных соединений и реагентов для ПЦР. Зинченко была создана научная школа "Биотехнологии соединений нуклеиновой природы".
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БЕЛТА.-0-
Общество
27 ноября 2026, 07:00
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