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Главные новости за 26-27 сентября

Опубликовано:

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Общество
28 сентября 2026, 07:00

Главные новости за 26-27 сентября

ВЧЕРА

Арендный вектор, "участки фронта" в промышленности, железный дровосек и агроменеджмент. Итоги недели Президента.
Что Беларусь предложила миру с трибуны ООН? Главное о визите Рыженкова в Нью-Йорк.
За неустанный труд и любовь к своему делу. Лучших аграриев Гродненской области чествовали на "Дажынках" в Кореличах.
"Надежность - результат постоянной работы": Гендиректор МТЗ о преимуществах белорусской техники и новых рынках.

Цифровая платформа для путешественников "Умный город" появится в Беларуси.
От муки до буханки 15 часов: как белорусские хлебопеки заботятся о качестве своей продукции.

На старт от мала до велика: в Могилеве прошел международный марафон.
Дикий восторг: "Зубр-фест" объединил любителей первозданной природы Беловежской пущи.

Полные сумки и яркие улыбки. БРСМ запустил новый кол-центр для помощи на сельхозярмарках.
Когда в Беларуси начнут включать отопление в жилых домах, рассказали в МЖКХ.

Сочетание золотой осени и бабьего лета. Чего ждать от погоды в конце сентября - начале октября.
СЕГОДНЯ

Выставочный проект "Codices librorum. Книжные коды" будет работать до 30 сентября в Национальной библиотеке Беларуси. На выставке можно увидеть более 250 экспонатов, разделенных тематически: редкие документы и фотографии, рассказывающие о ключевых моментах в истории создания Национальной библиотеки Беларуси, арт-книги, а также предметы искусства и редкие издания, демонстрирующие эволюцию книжного мастерства.

Выставочный проект "Фарфор и цветы" будет работать до 1 ноября в Национальном историческом музее. Выставка представит изделия Минского фарфорового завода с 1951 по 2009 год. Можно будет увидеть чайные и кофейные сервизы, вазы, декоративные тарелки и др.

Выставка "Земля бессмертия" будет работать до 9 ноября в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". В основу вошли материалы из фондов мемориального комплекса. Экспозиция состоит из пяти планшетов, портретов защитников Брестской крепости, документов и книг, рассказывающих о героической обороне в июне - июле 1941 года, о трагедии начала Великой Отечественной войны через судьбы военнослужащих и членов их семей.

ЗАВТРА

Всемирный день сердца. Впервые был организован в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца.

455 лет назад родился Караваджо (Микеланджело Меризи да Караваджо), итальянский живописец, реформатор европейской живописи XVII века, один из самых ярких представителей реализма в живописи эпохи барокко. Одним из первых он применил манеру письма "кьяроскуро". Умер в 1610 году.

135 лет назад родился Смолич Аркадий Антонович, белорусский географ, картограф, первый профессор географии в Беларуси (1927). Один из создателей Белорусской академии наук, соавтор ее первого устава. В 1909 году окончил общеобразовательный курс Минской духовной семинарии, в 1916 году - Новоалександрийский институт сельского хозяйства и лесоводства в Польше. Автор первого учебного пособия "География Беларуси". Организовал Центральное бюро краеведения и журнал "Плуг". Обосновал научные задачи географии по изучению ландшафтов с учетом их генезиса, эволюции, состава и пространственного размещения. Разработал программу экономико-географического изучения районов БССР (1930), создал карту размещения населения Беларуси (1929) и др. В 1931 году репрессирован. В 1938 году приговорен к высшей мере наказания. Реабилитирован в 1957 году.

90 лет назад родилась Демидова Алла Сергеевна, российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР (1984). Работала в Московском театре драмы и комедии на Таганке (до начала 1990-х годов). Среди ролей: Гертруда ("Гамлет" У.Шекспира), Раневская ("Вишневый сад" А.Чехова), Федра ("Федра" М.Цветаевой) и др. Снималась в фильмах "Зеркало", "Щит и меч", "Стакан воды". Лауреат Государственной премии СССР (1977).

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