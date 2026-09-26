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09:00 Главные новости за 25 сентября Общество
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Главные новости за 25 сентября

Опубликовано:

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Общество
26 сентября 2026, 09:00

Главные новости за 25 сентября

ВЧЕРА
 
"Топором никто уже не работает". Лукашенко о востребованности в стране лесозаготовительной техники.
От инфраструктуры до сферы АПК: Турчин совершил рабочую поездку в Витебскую и Минскую области.
 
Белорусско-пакистанские связи являются примером долгосрочного партнерства - Ипатов.
 
Евразийская хартия: от идеи Минска до переговоров в Нью-Йорке - что изменит новый документ.
 
Женщины играют значимую роль в развитии белорусской науки - Чуприс.
 
Цитадель несгибаемого духа и подвиг предков в ярких красках: новый взгляд на легенду Брестской крепости.
"Настоящая хозяйка". Как Елена Мариуцэ превратила проблемный комплекс в образцовый и получила подарок от Президента.
 
Около 69 тыс. подростков в Беларуси впервые вышли на рынок труда в этом году.
 
Лучшие бригады скорой помощи названы в Беларуси.
 
Когда потеплеют батареи в квартирах? В МЖКХ напомнили о правилах включения отопления.
СЕГОДНЯ
 
26-27 сентября
 
"Зубр-фест" пройдет по 26 сентября в национальном парке "Беловежская пуща". 26 сентября запланирован детский праздник "Зубрята" - в поместье Деда Мороза развернется большая интерактивная зона с квестом, мастер-классами, аттракционами, автограф-сессиями блогеров. Особое внимание уделят маленьким гостям из детских домов и неблагополучных семей. Вечером того же дня на основной площадке состоится концерт "Музыкальный заповедник". Финалом фестиваля станет уникальное зрелище - 3D-проекция с историей Беловежской пущи, которая будет транслироваться на огромную фигуру зубра.
 
V Фестиваль искусств белорусов мира пройдет по 27 сентября и соберет в Минске 250 представителей из 13 стран. Программа фестиваля включает концерты с фольклорными и эстрадными номерами, выставки изобразительного и фототворчества, экскурсии в знаковые места Беларуси. Свое мастерство в различных творческих направлениях продемонстрируют коллективы художественной самодеятельности, сольные исполнители, художники, фотохудожники, мастера декоративно-прикладного творчества, поэты и литераторы из числа представителей общественных объединений белорусов зарубежья.
 
Выставка "Иван Фетисов. Живописные новеллы", приуроченная к 105-летию со дня рождения художника, будет работать до 30 сентября в Национальном художественном музее Беларуси.
 
Выставочный проект "Codices librorum. Книжные коды" будет работать до 30 сентября в Национальной библиотеке Беларуси. На выставке можно увидеть более 250 экспонатов, разделенных тематически: редкие документы и фотографии, рассказывающие о ключевых моментах в истории создания Национальной библиотеки Беларуси, арт-книги, а также предметы искусства и редкие издания, демонстрирующие эволюцию книжного мастерства.
 
Выставка "Земля бессмертия" будет работать до 9 ноября в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". В основу вошли материалы из фондов мемориального комплекса. Экспозиция состоит из пяти планшетов, портретов защитников Брестской крепости, документов и книг, рассказывающих о героической обороне в июне - июле 1941 года, о трагедии начала Великой Отечественной войны через судьбы военнослужащих и членов их семей.
 
ЗАВТРА
 
27 сентября
 
В Республике Беларусь - День машиностроителя.
 
Всемирный день туризма. Учрежден на сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации в 1979 году в целях пропаганды туризма.
 
Международный день глухих.
 
120 лет назад родилась Жданович Ирина Флориановна, актриса, педагог, народная артистка Беларуси (1940). С 1920 года работала в Белорусском театре им.Я.Купалы. В 1962-1969 годах преподавала в Белорусском театрально-художественном институте. Среди ролей: Вера ("Последние" М.Горького), Анна ("Анна Каренина" Л.Толстого), Диана ("Собака на сене" Лопе де Веги) и др. Лауреат Государственной премии СССР (1948). Умерла в 1994 году.
 
28 сентября
 
Всемирный день борьбы с бешенством. Проводится по инициативе ряда международных организаций при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 
 
Международный день всеобщего доступа к информации. Объявлен ЮНЕСКО 17 ноября 2015 года. Этот день имеет особое значение для осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, и в частности задачи 16.10 Целей устойчивого развития (ЦУР), которая призывает к обеспечению доступа общественности к информации и защите основных свобод.
 
130 лет назад родился Ершов Владимир Львович, российский актер, народный артист СССР (1948). С 1916 года - артист Московского художественного театра. Умер в 1964 году.
 
110 лет назад родилась Лепешинская Ольга Васильевна, российская артистка балета, народная артистка СССР (1951). С 1933 года - солистка Большого театра. Лауреат Государственной премии СССР (1941, 1946, 1947, 1950). Умерла в 2008 году.
 
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