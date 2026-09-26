Главные новости за 25 сентября

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СЕГОДНЯ

26-27 сентября

"Зубр-фест" пройдет по 26 сентября в национальном парке "Беловежская пуща". 26 сентября запланирован детский праздник "Зубрята" - в поместье Деда Мороза развернется большая интерактивная зона с квестом, мастер-классами, аттракционами, автограф-сессиями блогеров. Особое внимание уделят маленьким гостям из детских домов и неблагополучных семей. Вечером того же дня на основной площадке состоится концерт "Музыкальный заповедник". Финалом фестиваля станет уникальное зрелище - 3D-проекция с историей Беловежской пущи, которая будет транслироваться на огромную фигуру зубра.

V Фестиваль искусств белорусов мира пройдет по 27 сентября и соберет в Минске 250 представителей из 13 стран. Программа фестиваля включает концерты с фольклорными и эстрадными номерами, выставки изобразительного и фототворчества, экскурсии в знаковые места Беларуси. Свое мастерство в различных творческих направлениях продемонстрируют коллективы художественной самодеятельности, сольные исполнители, художники, фотохудожники, мастера декоративно-прикладного творчества, поэты и литераторы из числа представителей общественных объединений белорусов зарубежья.

Выставка "Иван Фетисов. Живописные новеллы", приуроченная к 105-летию со дня рождения художника, будет работать до 30 сентября в Национальном художественном музее Беларуси.

Выставочный проект "Codices librorum. Книжные коды" будет работать до 30 сентября в Национальной библиотеке Беларуси. На выставке можно увидеть более 250 экспонатов, разделенных тематически: редкие документы и фотографии, рассказывающие о ключевых моментах в истории создания Национальной библиотеки Беларуси, арт-книги, а также предметы искусства и редкие издания, демонстрирующие эволюцию книжного мастерства.

Выставка "Земля бессмертия" будет работать до 9 ноября в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". В основу вошли материалы из фондов мемориального комплекса. Экспозиция состоит из пяти планшетов, портретов защитников Брестской крепости, документов и книг, рассказывающих о героической обороне в июне - июле 1941 года, о трагедии начала Великой Отечественной войны через судьбы военнослужащих и членов их семей.

ЗАВТРА

27 сентября

В Республике Беларусь - День машиностроителя.

Всемирный день туризма. Учрежден на сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации в 1979 году в целях пропаганды туризма.

Международный день глухих.

120 лет назад родилась Жданович Ирина Флориановна, актриса, педагог, народная артистка Беларуси (1940). С 1920 года работала в Белорусском театре им.Я.Купалы. В 1962-1969 годах преподавала в Белорусском театрально-художественном институте. Среди ролей: Вера ("Последние" М.Горького), Анна ("Анна Каренина" Л.Толстого), Диана ("Собака на сене" Лопе де Веги) и др. Лауреат Государственной премии СССР (1948). Умерла в 1994 году.

28 сентября

Всемирный день борьбы с бешенством. Проводится по инициативе ряда международных организаций при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Международный день всеобщего доступа к информации. Объявлен ЮНЕСКО 17 ноября 2015 года. Этот день имеет особое значение для осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, и в частности задачи 16.10 Целей устойчивого развития (ЦУР), которая призывает к обеспечению доступа общественности к информации и защите основных свобод.

130 лет назад родился Ершов Владимир Львович, российский актер, народный артист СССР (1948). С 1916 года - артист Московского художественного театра. Умер в 1964 году.

110 лет назад родилась Лепешинская Ольга Васильевна, российская артистка балета, народная артистка СССР (1951). С 1933 года - солистка Большого театра. Лауреат Государственной премии СССР (1941, 1946, 1947, 1950). Умерла в 2008 году.

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