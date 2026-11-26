Неопровержимые факты, инсайды и смелые предложения. Все подробности интервью Лукашенко для Le Point.
Лукашенко принял решение о внесении в парламент законопроекта о пенсиях военнослужащих.
Продвижение товаров на зарубежные рынки обсудили на заседании Совета по развитию предпринимательства.
Программу действий в области внешней политики на 2027-2029 годы подписали Рыженков и Лавров в Гомеле.
Проверка боеготовности продолжается. На очереди отряды народного ополчения.
"Синтез документалистики и театра". Каранкевич о концерте-реквиеме "Каждый третий".
Фестиваль современной хореографии в Витебске собрал гостей и участников из 14 стран.
В Беларуси обновили строительные нормы для жилых зданий.
Вирусы гриппа за неделю не выявлены, а случаи COVID-19 единичны - Минздрав.
Смена шин, спокойный стиль вождения. В ГАИ напомнили правила безопасности на дорогах зимой.
СЕГОДНЯ
В Национальном пресс-центре Республики Беларусь состоится пресс-конференция на тему "10 лет ратификации Конвенции о правах инвалидов: достижения и перспективы", приуроченная к Международному Дню инвалидов. Начало в 11.00.
В Национальном пресс-центре Республики Беларусь состоится пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Начало в 12.30.
В Национальном пресс-центре Республики Беларусь состоится пресс-конференция "Государственный подход и общественная значимость проектирования в деятельности учреждений общего среднего образования: от идеи к результату". Начало в 15.00.
В Беларуси до 20 декабря проходит онлайн-голосование за лучшую концепцию туристического образа страны. Отдать голос можно на официальном сайте конкурса.
ЗАВТРА
Международный день борьбы за ликвидацию детских, ранних и принудительных браков.
110 лет назад родился Ковалев Филипп Иванович, Герой Советского Союза (1944). С 1939 года - в Красной Армии, участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов. В Великую Отечественную войну с июня 1941 года - на фронте. С июля 1942 года - подрывник, с июля 1943 года - командир группы подрывников 255-го партизанского отряда (затем полка) 8-й Рогачевской партизанской бригады. Участвовал в подготовке 13 диверсионных групп, пустил под откос 19 вражеских эшелонов, подорвал 24 автомашины и 9 мостов. Погиб в бою в 1944 году.
105 лет назад родился Коваленко Сергей Анисимович, Герой Советского Союза (1945). В Красной Армии - в 1940-1941 годах и с марта 1944 года. В начале войны жил в Могилеве, вместе с отцом помог десяткам советских воинов избежать плена; был схвачен и отправлен в лагерь смерти, бежал, в 1943-1944 годах - в партизанском отряде на территории Литвы. В бою у д.Шургаст (ныне Хрусьцина, на левом берегу р.Одер, в 17 км к юго-западу от г.Ополе, Польша), оставшись один и израсходовав все гранаты, 1 февраля 1945 года закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота.
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